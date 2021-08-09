© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Майк Хоггард, Тройная спираль, Планируемая деэволюция человечества
Follow
2
Share
Report
788 views • August 09, 2021
Майк Хоггард показывает, как наука, оккультизм и секретные символы сливаются вместе, чтобы деэволюционировать человечество и трансформировать человеческую ДНК. Бог создал человека с двойной спиралью ДНК. Но современные ученые-генетики создали цепочку ДНК Тройной спирали, изменение, которое превращает человека, созданного Богом, в Зверя! Хоггард проводит нас через изучение Библии, демонстрируя, что Бог дал нам совершенную картину Двойной спирали в Писании. Современные ученые пытаются дать Глобальной Элите бессмертие, чтобы они не нуждались в Кресте Спасителя. Затем Хоггард показывает множество символов масонства, изображающих Тройную спираль. Чтобы проиллюстрировать эту спираль, масонство использует в своей символике 3 ступени, 3 столпа и многие другие тройки. Эта Тройная спираль также символизирует скрещивание «Сынов Бога» (Дьяволов / Зверей) с дочерьми человеческими, что привело к появлению «Гигантов на Земле» - Зверей. Ученые-иллюминаты намерены превратить Глобальную Элиту из людей, созданных по образу Бога, в Зверей с помощью генной инженерии. ПОДПИШИТЕСЬ ниже по ссылкам на каналы, чтобы узнать больше
Piligrim https://www.brighteon.com/channels/piligrim
Телеграм канал - Новости с библейской точки зрения https://t.me/joinchat/UzD0ouYbwPULpzaN
Основной Ютюб канал https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg/videos
Запасной Ютюб канал https://www.youtube.com/channel/UCCwW0qfV0Ig4Le7CVI6P1uQ
Piligrim https://www.brighteon.com/channels/piligrim
Телеграм канал - Новости с библейской точки зрения https://t.me/joinchat/UzD0ouYbwPULpzaN
Основной Ютюб канал https://www.youtube.com/channel/UC3O4GpX_qecyfMBjfXoC2Gg/videos
Запасной Ютюб канал https://www.youtube.com/channel/UCCwW0qfV0Ig4Le7CVI6P1uQ
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.