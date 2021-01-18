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18.01.2021. Новости. Биоробот Пу требует массовой вакцинации (Выпуск № 185 часть I (2)).
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7018 views • January 16, 2021
Все наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Как оставить полмиллиарда. Тесты. https://www.youtube.com/watch?v=pq2apZI5kQk&;feature=youtu.be.
02:01 НЕ ПРОСИТЕ У МЕНЯ ЗАДЕРЖАТЬ ГОРЬКИЕ СОБЫТИЯ...Откровение Господа старцу Элпидию о грядущих скорбях. https://www.youtube.com/watch?v=t_b4rMe8eWw&;feature=emb_title.
26:43 ТАКОГО НЕ БЫЛО ТЫСЯЧИ ЛЕТ! Патриархийный протоиеврей призывает народ сквернословить! https://www.youtube.com/watch?v=wBOZoA1iv2U.
35:31 Слово 8. О безгневии и кротости. https://www.youtube.com/watch?v=eVl77CqqBjo&;t=4764s.
01:07:15 Беседа 35 иерея Константина Корепанова по Исааку Сирину. Слово 38. Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=PzLaxgUg-O0.
01:14:57 Не думала, что доживу! Хотя читала пророчества старцев - Мария Шукшина. https://www.youtube.com/watch?v=5gw-1MHhcx0.
01:19:19 ФОТОГРАФИЯ ПРОРОКА ИЛЬИ. https://www.youtube.com/watch?v=i6EiWR_xhu8.
Сегодня мы обсудим предсказание старца Элпидия. Также поговорим об общеизвестных священниках, которые призывают людей совершать грехи (сквернословие, межрелигиозные браки). Поговорим о безгневии, кротости, смирении, которые являются главными помощниками в борьбе с греховными страстями. Увидим фотографию пророка Ильи.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Как оставить полмиллиарда. Тесты. https://www.youtube.com/watch?v=pq2apZI5kQk&;feature=youtu.be.
02:01 НЕ ПРОСИТЕ У МЕНЯ ЗАДЕРЖАТЬ ГОРЬКИЕ СОБЫТИЯ...Откровение Господа старцу Элпидию о грядущих скорбях. https://www.youtube.com/watch?v=t_b4rMe8eWw&;feature=emb_title.
26:43 ТАКОГО НЕ БЫЛО ТЫСЯЧИ ЛЕТ! Патриархийный протоиеврей призывает народ сквернословить! https://www.youtube.com/watch?v=wBOZoA1iv2U.
35:31 Слово 8. О безгневии и кротости. https://www.youtube.com/watch?v=eVl77CqqBjo&;t=4764s.
01:07:15 Беседа 35 иерея Константина Корепанова по Исааку Сирину. Слово 38. Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=PzLaxgUg-O0.
01:14:57 Не думала, что доживу! Хотя читала пророчества старцев - Мария Шукшина. https://www.youtube.com/watch?v=5gw-1MHhcx0.
01:19:19 ФОТОГРАФИЯ ПРОРОКА ИЛЬИ. https://www.youtube.com/watch?v=i6EiWR_xhu8.
Сегодня мы обсудим предсказание старца Элпидия. Также поговорим об общеизвестных священниках, которые призывают людей совершать грехи (сквернословие, межрелигиозные браки). Поговорим о безгневии, кротости, смирении, которые являются главными помощниками в борьбе с греховными страстями. Увидим фотографию пророка Ильи.
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