© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Vivian Alexandru - 'Woman in White' (WIW) Begivenhed Part 1/2 [16.5.2021]
Follow
0
Share
Report
30 views • June 03, 2021
Formand for partiet Samfundssind Vivian Alexandru 'Et opråb til alle Danmarks forældre'.
Stærk tale, jeg var tilstede, ikke mig der filmede.
HUSK ALLE KAN VÆRE FRITAGET/UNDTAGET ALT!
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Vivian Anita Alexandru
Søndag den 16. maj 2021 kl. 12.30 - 16.00
Frihedsforsamling (Women In White)
Hans Tavsens Park
https://fb.me/e/C3Ss5GfA
Partiet Samfundssind:
https://www.samfundssind.online/
https://www.facebook.com/groups/1134124143650867/permalink/1140036629726285/
Vivian Alexandru
176 subscribers
https://www.youtube.com/channel/UCpIXfgyIP-ADVvHeN3IpQog/videos
Part 1
Woman in White d.16.5.2021
8 views • May 29, 2021
https://youtu.be/CHY01l_TELU
Part 2
2 views • May 29, 2021
https://youtu.be/J0dq_sHA60A
Women In White - WIW
Offentlig gruppe
1,1 tusind medlemmer
https://www.facebook.com/groups/466926844355242
--
Frihedsforsamling (Women In White):
Meningen var at mødes på mors dag 9. maj, kvinder, mødre og børn på tværs af kulturer og generationer.
PGA DÅRLIGT VEJR HAR VI VÆRET NØDSAGET AT RYKKE DATOEN TIL SØNDAGEN EFTER 16. Maj.
Programmet og aktiviteterne er de samme
Vi siger nej til tvang, tests og overgreb på vores børn og unge.
Pappas og alle andre ildsjæle for frihed i denne tid er selvfølgelig også velkomne.
Der vil være musik, taler, hoppeborg, snack poser, bevægelseslege, dans, spil, ansigtsmaling, sækkeløb, tovtrækning mm.
Medbring højt humør, tæpper og en lille madpakke
Det bliver en lækker dag fyldt med lys og kærlighed.
https://fb.me/e/C3Ss5GfA
--
WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM - Denmark Part 10 [15.05.2021]
Vivian Anita Alexandru
https://www.bitchute.com/video/0yLkHaGqCbnl/
Vivian Anita Alexandru: Criminal or Freedom Fighter? [Denmark 16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/MJj3uBSxMoBd/
--
Grace Lind har delt et opslag.
Administrator 20 marts 2021
Mamas In Black er blevet hacket to gange på et døgn og flere andre grupper er blevet hacket. Derfor kan du for en sikkerheds skyld finde os på mewe. Gruppen hedder Women In White og har samme logo som her. Kan du ikke finde gruppen, kan du tilføje mig (samme navn) eller Millah Visionær Kongsbach og vi vil invitere jer ind i gruppen.
Jeg vil gerne have dig til at deltage i min gruppe på MeWe https://mewe.com/join/womeninwhite
https://www.facebook.com/groups/466926844355242/permalink/474127150301878/
Mamma in Black
https://www.facebook.com/Mamma-in-Black-107815608059968
Stærk tale, jeg var tilstede, ikke mig der filmede.
HUSK ALLE KAN VÆRE FRITAGET/UNDTAGET ALT!
SARS-COV-2 Influenza Mundble, Influenza false positive Test, utestet influenza 'vaccine' og Influenza PAS.
Og man skal ikke vise lægeerklæring, man skal blot sige det.
APP/WEB 02.05.2021: https://fritaget.fbf.one
20 læger fra Rigshospitalet d 18 nov 2020 at Masker IKKE virker imod denne SARS-COV-2 Influenza (også censureret)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/*
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Vivian Anita Alexandru
Søndag den 16. maj 2021 kl. 12.30 - 16.00
Frihedsforsamling (Women In White)
Hans Tavsens Park
https://fb.me/e/C3Ss5GfA
Partiet Samfundssind:
https://www.samfundssind.online/
https://www.facebook.com/groups/1134124143650867/permalink/1140036629726285/
Vivian Alexandru
176 subscribers
https://www.youtube.com/channel/UCpIXfgyIP-ADVvHeN3IpQog/videos
Part 1
Woman in White d.16.5.2021
8 views • May 29, 2021
https://youtu.be/CHY01l_TELU
Part 2
2 views • May 29, 2021
https://youtu.be/J0dq_sHA60A
Women In White - WIW
Offentlig gruppe
1,1 tusind medlemmer
https://www.facebook.com/groups/466926844355242
--
Frihedsforsamling (Women In White):
Meningen var at mødes på mors dag 9. maj, kvinder, mødre og børn på tværs af kulturer og generationer.
PGA DÅRLIGT VEJR HAR VI VÆRET NØDSAGET AT RYKKE DATOEN TIL SØNDAGEN EFTER 16. Maj.
Programmet og aktiviteterne er de samme
Vi siger nej til tvang, tests og overgreb på vores børn og unge.
Pappas og alle andre ildsjæle for frihed i denne tid er selvfølgelig også velkomne.
Der vil være musik, taler, hoppeborg, snack poser, bevægelseslege, dans, spil, ansigtsmaling, sækkeløb, tovtrækning mm.
Medbring højt humør, tæpper og en lille madpakke
Det bliver en lækker dag fyldt med lys og kærlighed.
https://fb.me/e/C3Ss5GfA
--
WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM - Denmark Part 10 [15.05.2021]
Vivian Anita Alexandru
https://www.bitchute.com/video/0yLkHaGqCbnl/
Vivian Anita Alexandru: Criminal or Freedom Fighter? [Denmark 16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/MJj3uBSxMoBd/
--
Grace Lind har delt et opslag.
Administrator 20 marts 2021
Mamas In Black er blevet hacket to gange på et døgn og flere andre grupper er blevet hacket. Derfor kan du for en sikkerheds skyld finde os på mewe. Gruppen hedder Women In White og har samme logo som her. Kan du ikke finde gruppen, kan du tilføje mig (samme navn) eller Millah Visionær Kongsbach og vi vil invitere jer ind i gruppen.
Jeg vil gerne have dig til at deltage i min gruppe på MeWe https://mewe.com/join/womeninwhite
https://www.facebook.com/groups/466926844355242/permalink/474127150301878/
Mamma in Black
https://www.facebook.com/Mamma-in-Black-107815608059968
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.