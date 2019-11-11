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THE FUGITIVE
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73 views • November 11, 2019
Η καθημερινοτητα σ`ενα παλατι δεν ειναι παιξε-γελασε !
Ειναι τοση δε η ποικιλλη ενασχοληση των ερπετων εκει μεσα με τα προβληματα του λαου τους , που ενα διαλειμματακι για κανα φουτσο, επιβαλλεται για χαλαρωση.
Το προβλημα ξεκινα, οταν ξαφνικα πεινασει η βασιλοσαυρα..
Απ`την αλλη , ο Καρολος εχει σωρεια κωλομπαραδων σ εαναμονη στο βασιλικο σαλονι..
Τι να προλαβουν κι αυτοι οι ερημοι..
Ειναι τοση δε η ποικιλλη ενασχοληση των ερπετων εκει μεσα με τα προβληματα του λαου τους , που ενα διαλειμματακι για κανα φουτσο, επιβαλλεται για χαλαρωση.
Το προβλημα ξεκινα, οταν ξαφνικα πεινασει η βασιλοσαυρα..
Απ`την αλλη , ο Καρολος εχει σωρεια κωλομπαραδων σ εαναμονη στο βασιλικο σαλονι..
Τι να προλαβουν κι αυτοι οι ερημοι..
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