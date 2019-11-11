THE FUGITIVE

Η καθημερινοτητα σ`ενα παλατι δεν ειναι παιξε-γελασε !

Ειναι τοση δε η ποικιλλη ενασχοληση των ερπετων εκει μεσα με τα προβληματα του λαου τους , που ενα διαλειμματακι για κανα φουτσο, επιβαλλεται για χαλαρωση.

Το προβλημα ξεκινα, οταν ξαφνικα πεινασει η βασιλοσαυρα..

Απ`την αλλη , ο Καρολος εχει σωρεια κωλομπαραδων σ εαναμονη στο βασιλικο σαλονι..

Τι να προλαβουν κι αυτοι οι ερημοι..