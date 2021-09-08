UPnrAlcyInfinitySenlima

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
UPnr Alcy Infinity Senlima { 0: English 8mn:Français 16mn45s:Esperanto}
Arbokodo: &A7
Abono-dato:10/8/21
Regiono: Lismore_NSW_Australia
Lingvoj: franco, anglo, Esperanto
Kapabloj: Humanisma gvidisto, Inventisto, Projektisto, Inĝeniero, Programisto, Elektronika kaj programada riparisto, Komunikilo
Pasioj: Konstrui paradizon sur la tero, interretajn batalartojn, spiritecon malfermitan al la senfineco, homa genio kun amo kaj humileco, scienco kun saĝo kaj senperforto, sano kun kruda kaj natura manĝo, libereco kaj feliĉo. de ĉiuj Produktoj / Servoj: interretaj batalartoj, kontraŭvirusaj programoj, konsiloj pri protekto kontraŭ toksaj elektromagnetaj ondoj, arkitekto de virtualaj mondoj, konsiloj pri produktado kaj distribuo de naturaj manĝaĵoj, desegnaĵoj, komunikada programaro Ligoj:
210810:J1 UPnrJeanPierreSaulnierJPsauln -Franco
210810:B1 UPnrDudleyLeggettLetItBe -Australio
210810:N3 UPnrNouveauRegardKnowing -Australio
210912:S7 -Franco
210914:D4 -Australio
221110.T1 -Australio
221231:K1 UPnrKarlBaumgartnerKartree -Australio
CyberForceField: http://cff07.com CFF Trejnado 3h: 10,000L CMA Trejnado 3h: 10,000L
Donacoj: PO Box 870 - Alstonville - NSW 2477 - Australia (Dankon )