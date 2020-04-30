PRAYER FOR HEALTH AND HEALING/ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (@KATERINA KOSTAKI OFFICIAL)

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PRAYER FOR HEALTH AND HEALING:
DEAR CREATOR, I KNOW THAT YOU CREATED ME IN PERFECT IMAGE AND LIKENESS OF YOURSELF. I ASK THAT YOU, HOLY SPIRIT AND THE ARCHANGEL RAPHAEL HELP ME KNOW AND EXPERIENCE THIS HEALTH IN MY PHYSICAL BODY. I AM WILLING TO RELEASE ANY THOUGHTS AND BEHAVIORS THAT CREATE THE ILLUSION OF ILLNESS AND PAIN. I KNOW THAT YOU ARE OMNIPRESENT. SO THEREFORE, YOU EXIST IN EVERY CELL OF MY BODY. PLEASE HELP ME FEEL YOUR LOVE IN MY PHYSICAL BODY SO THAT I CAN KNOW THAT YOU CRADLE ME IN YOUR ARMS NOW. AMEN.
IT IS PIVOTAL TO PRAY, MEDITATE, VISUALIZE, INVOKE TO ANGELS, ARCHANGELS, DIVINE FORCES OF LIGHT, ASCENDED MASTERS, SAINTS FOR OUR HEALTH AND HEALING AS WELL AS GLOBAL HEALTH AND HEALING.
WE ARE DIVINE ENTITES IN PHYSICAL PRESENCE UPON EARTH. WE ARE MULTIDIMENSIONAL BEINGS.
*EXCERT FROM GREEK LIVE BROADCASTING "DREAM STATES RELOADED 21 03 2020 WITH VISIONARY AUTHOR POET HEALER KATERINA KOSTAKI
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΝΤΟΡΙΝ ΒΕΡΤΣΙΟΥ "ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ".
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΕ ΘΕΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΣ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΜΟΙΩΣΗ ΣΟΥ ΤΕΛΕΙΑ.ΣΟΥ ΖΗΤΩ ΟΠΩΣ ΕΣΥ, ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΥ ΣΩΜΑ. ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ/ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΘΥΜΗ ΝΑ ΑΦΗΣΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΣΥ ΥΠΑΡΧΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ. ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΩ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ ΣΩΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΣΑΝ ΜΩΡΟ ΜΕ ΚΡΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ. ΑΜΗΝ.
ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ, ΔΙΑΛΟΓΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ, ΘΕΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΑΓΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΕΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΑ ΟΝΤΑ.
*ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ "ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 21 03 2020 " ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
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