Elder Paisios über Abtreibung

Einsiedler des Heiligen Berges. (Orthodoxie auf Deutsch)

Der Mönch Dionysius Tacitus schrieb einen Aufsatz über den Mönch Paisia: "Er hörte die Schreie Tausender weinender Kinder!"

Aus dem Buch des Mönchs Paisius.

11. April 1984 um Mitternacht, 3 Tage nach Ostern. Gott zeigte mir eine schreckliche Vision.

Ich stellte wie üblich zwei Kerzen in zwei Gläser und zündete die Kerzen an. Ich zündete Kerzen für Menschen an, die körperlich und geistig leiden und sterben.

Und danach sah ich eine Vision. Ich sah ein Weichweizenfeld, das noch nicht gekeimt und nicht geerntet worden war. Ich war hinter dem Zaun des Feldes und befestigte Kerzen am Zaun des Feldes für Tote.

Links vom Zaun befand sich ein unebener, steiler und unkultivierter Ort, der ständig vor den herzzerreißenden Schreien von tausend Kindern zitterte. Diese Schreie konnten nicht einmal das Herz der grausamsten Person ertragen.

Dann hörte ich eine Stimme, eine Stimme sagte zu mir: Ein ruhiges und ebenes Feld mit Weizen, das noch nicht gekeimt ist, ist ein Grabgewölbe für tote Seelen, die auferstehen werden. Und der Ort, der die ganze Zeit zittert und schreit, ist der Ort der Seelen derer, die an Abtreibungen gestorben sind.

Es war sehr schmerzhaft, es zu sehen und zu hören.

Abtreibung ist eine große Sünde vor Gott.

Aus dem Buch von Heiligen Elder Paisius.