Ley 27491 - Marcelo Soifer Abogado Argentina - 04 de septiembre del 2020

Ley argentina de vacunacion obligatoria y compulsiva 27491.

Mas proyecto de ley ingresado el 13 deagosto para incluir la vacuna del COVID19 obligatoria para mayores de 65 años y menores de 12 años.

Ademas de agregar la vacuna Antigripal y la del Neumococo.



La excusa de la salud publica es falsa ya que son mas sanos los NO VACUNADOS que los vacunados.