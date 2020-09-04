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Ley 27491 - Marcelo Soifer Abogado Argentina - 04 de septiembre del 2020
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37 views • September 04, 2020
Ley argentina de vacunacion obligatoria y compulsiva 27491.
Mas proyecto de ley ingresado el 13 deagosto para incluir la vacuna del COVID19 obligatoria para mayores de 65 años y menores de 12 años.
Ademas de agregar la vacuna Antigripal y la del Neumococo.
La excusa de la salud publica es falsa ya que son mas sanos los NO VACUNADOS que los vacunados.
Mas proyecto de ley ingresado el 13 deagosto para incluir la vacuna del COVID19 obligatoria para mayores de 65 años y menores de 12 años.
Ademas de agregar la vacuna Antigripal y la del Neumococo.
La excusa de la salud publica es falsa ya que son mas sanos los NO VACUNADOS que los vacunados.
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