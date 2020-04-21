Mr. V (4η) - ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ, Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Α) Ειδήσεις1) Ανύπαρκτη η αντιπολίτευση... (11:35)2) Απόφαση της Βουλής να εγκριθεί η 5η δόση επιδοτήσεων στα κόμματα εν μέσω ανυπαρξίας μέτρων και αποφάσεων για την τραγωδία της Μάνδρας… !! (12:40)3) Επιδοτήσεις κομμάτων και εκτός Βουλής… !! (14:01)4) Ποιος ο ρόλος των ΗΠΑ την εποχή προ Πολυτεχνείου... (28:06)α) Το διάβημα των ΗΠΑ στην Ελλάδα για υπέρ πτήση πάνω από τον Ελληνικό εναέριο χώρο... (29:03)β) Η άρνηση “δωρεάν” στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς Ελλάδα από Γεώργιο Παπαδόπουλο και Σπυρίδων Μαρκεζίνη (30:00)γ) Το Πολεμικό Ναυτικό αποφασίζει να κάνει νηοψία σε “άγνωστο” εμπορικό πλοίο εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων παρά τις πιέσεις για το αντίθετο... (31:18)δ) Η προσπάθεια του Γεωργίου Παπαδόπουλου για ανεξάρτητη βαλκανική εξωτερική πολιτική και η επίσκεψη στο Νικολάε Τσαουσέσκου στο Βουκουρέστι... (33:18)ε) Οι ετοιμασίες του Γεωργίου Παπαδόπουλου για εξόρυξη πετρελαίου στην εξέδρα αντλήσεως στον Πρίνο και οι συναλλαγές εξαγωγής πετρελαίου σε ισοτιμία διαφορετική του δολλαρίου !! (33:39)στ) Η “Ηλένια Ασημακοπούλου”, η “νεκρή” του Πολυτεχνείου και Νεοζηλανδικό φωτομοντέλο, σε διαφημίσεις σαμπουάν της αγγλικής εταιρείας Μπρεκ !! (Άθλια ΞΕΦΤΙΛΑ... ) (35:18)5) Ο αριθμός νεκρών εντός του Πολυτεχνείου… (35:36)6) Ο Μάιος του 1968 στη Γαλλία, ο Σαρλ Ντε Γκωλ [ Charles André Joseph Marie de Gaulle, 22 Νοεμβρίου 1890 - 9 Νοεμβρίου 1970) ] και ο περιβόητος Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ (Daniel Cohn-Bendit, 4 Απριλίου 1945) ... (36:12)7) Ο Αθανάσιος Στριγάς περί της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου και το ρόλο του Ισραηλινού Υπουργού Αμύνης Μοσέ Νταγιάν [ Moshe Dayan, 20 Μαΐου 1915−16 Οκτωβρίου 1981) ] (41:17)8) Η περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου... (42:47)Β) Ερωτήσεις εκπομπής :1) Πως και γιατί συνέβη η τραγωδία στην Μάνδρα Αττικής ; (00:58)2) Ποιο το αύριο των πληγέντων κατοίκων της Μάνδρας ; Η ιστορία έδειξε τα...αναμενόμενα (08:55)3) Αληθεύει ότι ανήμερα της “επετείου” της 17ης Νοεμβρίου έγινε εισβολή αναρχικών μέσα στο Πεντάγωνο ;!; (15:15)4) Για ποιο λόγο συνέλαβαν παππού στην Κύπρο ; Επειδή η ανέχεια τον εξώθησε να “κλέψει” ένα κοτόπουλο ;! 250 € πρόστιμο για αξία αγαθού του απλησίαστου ποσού των 6,40 € ;!;! (22:30)5) Τι άραγε έγινε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ; (26:22)- Είχε γίνει το 1973 δημοψήφισμα καταργήσεως της βασιλευομένης δημοκρατίας, NAI ή OXI; (26:56)- Είχε γίνει η διαδοχική ανακήρυξη μιας πολιτικής κυβερνήσεως υπό την ηγεσία, ως πρωθυπουργού, του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, NAI ή OXI ; (27:18)- Είχαν αποσυρθεί από το υπουργικό συμβούλιο ΟΛΟΙ οι στρατιωτικοί, NAI ή OXI ; ; (27:37)6) Ήταν “χουντικός” ο Αισχύλος με το “Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια” ; Μήπως ο Όμηρος ; (45:20)7) Υπάρχουν αναφορές σε ξένα ειδησιογραφικά μέσα ενημέρωσης περί διαφόρων “περίεργων” εμφανίσεων – αποτυπώσεων σχημάτων (καθορισμένων και ακαθόριστων) στον Ουρανό κυρίως τη νύχτα. Τι ακριβώς συμβαίνει ; [ Project Blue Beam (Σχεδιασμός μπλε ακτίνος). Η τελευταία πρόβα εκφοβισμού της ανθρωπότητας πριν την αποδοχή της παγκόσμιας διακυβέρνησης… ] (50:15)