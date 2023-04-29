Ay hombe - GuitarraVallenata Acompañante - Jorge Celedon

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🎥 A continuación analizaremos un tema muy solicitado. En esta oportunidad, analizaremos el acompañamiento del tema "Ay hombe" de la autoría de Jorge Celedon, e interpretada por Jorge Celedon y el acordeón de Jimmy Zambrano.
Este tema lleva el aire de Son. Si no sabes cómo rasguear el Son en tu guitarra, te invito a que te veas la lista automática de rasgueos en el enlace de abajo:
🗓️ [Publicado 19 mar 2017]
🎜 Tono: RE (D)
🎝 Afinación: Normal
📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1
☑ GuitarraVallenata Acompañante II
https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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