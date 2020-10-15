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Песня "Узел псевдожизни"
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16 views • October 15, 2020
Песня "Узел псевдожизни"
Узел "жизни" затянут туго,
И... шею уже не спасти.
Нет правды, любви, нет друга,
И даже креста, который... нести.
(это припев)
Так думал поэт,
Осмыслив свой ад.
Знал бы юный эстет,
Что лжевируса смрад
Окрасит тот ад в блаженства цвета,
Что то лишь разминка, блажь, маета.
Что то передышка от войны до войны,
Что это лишь пауза перед разгромом страны.
Припев
Какой же тут крест
В бедламе скотов?!
Лишь лжи Эверест
У них и Содом,
Содом, что зовется сейчас
Гуманизм,
А без прикрас -
Это просто фашизм.
Фашизм что проник
Уже в каждый дом,
Фашизм что в миг
Превратил в дурдом,
Хваленый мир, где человек горд,
Но до смерти боится любых держимрод.
Он оденет намордник - лишь попроси,
Ещё улыбнется, и скажет "Мерси!"
Припев
Какой же тут крест
В маразме толпы
Которая съест
Всё, как грибы.
Любое дерьмо,
Что не подкинь,
Оденет ярмо,
И скажет "Аминь!"
Какой же тут крест,
Когда жизни нет?!
Глянешь окрест -
Один только бред.
Бред сивого мерена и то поумней.
Бараны учиться должны у коней.
Бараны в намордниках - стыд для собак -
Остатки свободы отдали "за так".
А за что отдали?
Днем с огнем не сыскать!!!
Им лишь с короб наврали...
Рабы, твою мать!!!
Припев
Узел "жизни" затянут туго,
И... шею уже не спасти.
Нет правды, любви, нет друга,
И даже креста, который... нести.
(это припев)
Так думал поэт,
Осмыслив свой ад.
Знал бы юный эстет,
Что лжевируса смрад
Окрасит тот ад в блаженства цвета,
Что то лишь разминка, блажь, маета.
Что то передышка от войны до войны,
Что это лишь пауза перед разгромом страны.
Припев
Какой же тут крест
В бедламе скотов?!
Лишь лжи Эверест
У них и Содом,
Содом, что зовется сейчас
Гуманизм,
А без прикрас -
Это просто фашизм.
Фашизм что проник
Уже в каждый дом,
Фашизм что в миг
Превратил в дурдом,
Хваленый мир, где человек горд,
Но до смерти боится любых держимрод.
Он оденет намордник - лишь попроси,
Ещё улыбнется, и скажет "Мерси!"
Припев
Какой же тут крест
В маразме толпы
Которая съест
Всё, как грибы.
Любое дерьмо,
Что не подкинь,
Оденет ярмо,
И скажет "Аминь!"
Какой же тут крест,
Когда жизни нет?!
Глянешь окрест -
Один только бред.
Бред сивого мерена и то поумней.
Бараны учиться должны у коней.
Бараны в намордниках - стыд для собак -
Остатки свободы отдали "за так".
А за что отдали?
Днем с огнем не сыскать!!!
Им лишь с короб наврали...
Рабы, твою мать!!!
Припев
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