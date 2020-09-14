© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
7 ιατρικοί λόγοι που δεν πρέπει να φοράτε μάσκα
Follow
0
Download MP3
Share
Report
57 views • September 14, 2020
7 ιατρικοί λόγοι που δεν πρέπει να φοράτε μάσκα
Video by me (anti-antinomist)
Links
https://tinyurl.com/debate-Pagoni-Bobolis
https://tinyurl.com/covid-initials-true-meaning
Music
https://www.youtube.com/watch?v=okxRGCJIeB4
How to download brighteon, bitchute, twitter, facebook videos. Use:
For twitter: http://twittervideodownloader.com/
For bitchute: https://www.tubeoffline.com/download-BitChute-videos.php
Generally: https://9xbuddy.org/
Κείμενο του αποπάνω βίντεο:
1. Η ίδια η μάσκα γίνεται πηγή μόλυνσης από εισπνεόμενους από έξω, σχετικά ακίνδυνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι συναντούνται στην μάσκα με εκπνεόμενους από τον άνθρωπο σαπρόφυτους μικροοργανισμούς της χλωρίδας της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας, που είναι απαραίτητη για την υγιεινή λειτουργία του στόματος & του ρινοφάρυγγα.
Η συσσώρευση μικροοργανισμών καθιστά την μάσκα πηγή μόλυνσης που θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες μολύνσεις του αναπνευστικού, καθώς εξασθενείται ο μηχανισμός των φυσικών φίλτρων του ρινοφάρυγγα.
Είναι δηλαδή σαν να βάζει κάποιος ένα χέρι στον γύψο προληπτικά για να μην σπάσει, προκαλώντας ατροφία των μυών και κάνοντας το οστό περισσότερο ευάλωτο στο σπάσιμο.
2. Εμποδίζεται ο καλός αερισμός της φυσιολογικής χλωρίδας του στόματος & του ρινοφάρυγγα, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες παθογόνες καταστάσεις
3. Εμποδίζεται και πάλι, η ανοσία του πληθυσμού, και η ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων υγειών μικροβιοφόρων, ή ελαφρά νοσούντων.
4. Εμοδίζεται η επαρκής ανταλλαγή αερίων τόσο του εισπνεόμενου οξυγόνου, όσο και του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα, περιορίζοντας την ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων, κάτι που μακροχρόνια θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η γνωστή πάθηση των καπνιστών.
5. Η συνεχής χρήση της χωρίς λόγο, θα μπορούσε να δημιουργήσει κρίση άσθματος ψυχογενούς αιτιολογίας πανικού, αλλά και οργανικής, ειδικά σε άτομα με κάποια προδιάθεση.
6. Τέλος το όλο αφήγημα, αποτελεί προσβολή και γελοιοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου, με «απαγόρευση» χειραψίας, της αίσθησης της αφής, της εγκαρδιότητας, της τρυφερότητας, και της διοχέτευσης ενέργειας από άνθρωπο σε άνθρωπο, που είναι γνωστό σε όλους ότι μεταφέρεται με τα χέρια, & αποτελεί βασικό στοιχείο κοινωνικότητας των ανθρώπων, την οποία αντικατάστησαν με γελοίες αγκωνιές.
7. Η πλειονότητα του πληθυσμού δεν ξέρει πως να την φορά ή να την διατηρεί ή να την αφαιρεί χωρίς να την επιμολύνει. Τα παιδιιά δε, είναι τα πλέον ακατάλληλαδιότι δεν συμμορφώνονται με την σωστή χρήση.
Ιάκωβος Τίγκας, ιατρός
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
Video by me (anti-antinomist)
Links
https://tinyurl.com/debate-Pagoni-Bobolis
https://tinyurl.com/covid-initials-true-meaning
Music
https://www.youtube.com/watch?v=okxRGCJIeB4
How to download brighteon, bitchute, twitter, facebook videos. Use:
For twitter: http://twittervideodownloader.com/
For bitchute: https://www.tubeoffline.com/download-BitChute-videos.php
Generally: https://9xbuddy.org/
Κείμενο του αποπάνω βίντεο:
1. Η ίδια η μάσκα γίνεται πηγή μόλυνσης από εισπνεόμενους από έξω, σχετικά ακίνδυνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι συναντούνται στην μάσκα με εκπνεόμενους από τον άνθρωπο σαπρόφυτους μικροοργανισμούς της χλωρίδας της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας, που είναι απαραίτητη για την υγιεινή λειτουργία του στόματος & του ρινοφάρυγγα.
Η συσσώρευση μικροοργανισμών καθιστά την μάσκα πηγή μόλυνσης που θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες μολύνσεις του αναπνευστικού, καθώς εξασθενείται ο μηχανισμός των φυσικών φίλτρων του ρινοφάρυγγα.
Είναι δηλαδή σαν να βάζει κάποιος ένα χέρι στον γύψο προληπτικά για να μην σπάσει, προκαλώντας ατροφία των μυών και κάνοντας το οστό περισσότερο ευάλωτο στο σπάσιμο.
2. Εμποδίζεται ο καλός αερισμός της φυσιολογικής χλωρίδας του στόματος & του ρινοφάρυγγα, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες παθογόνες καταστάσεις
3. Εμποδίζεται και πάλι, η ανοσία του πληθυσμού, και η ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων υγειών μικροβιοφόρων, ή ελαφρά νοσούντων.
4. Εμοδίζεται η επαρκής ανταλλαγή αερίων τόσο του εισπνεόμενου οξυγόνου, όσο και του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα, περιορίζοντας την ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων, κάτι που μακροχρόνια θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η γνωστή πάθηση των καπνιστών.
5. Η συνεχής χρήση της χωρίς λόγο, θα μπορούσε να δημιουργήσει κρίση άσθματος ψυχογενούς αιτιολογίας πανικού, αλλά και οργανικής, ειδικά σε άτομα με κάποια προδιάθεση.
6. Τέλος το όλο αφήγημα, αποτελεί προσβολή και γελοιοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου, με «απαγόρευση» χειραψίας, της αίσθησης της αφής, της εγκαρδιότητας, της τρυφερότητας, και της διοχέτευσης ενέργειας από άνθρωπο σε άνθρωπο, που είναι γνωστό σε όλους ότι μεταφέρεται με τα χέρια, & αποτελεί βασικό στοιχείο κοινωνικότητας των ανθρώπων, την οποία αντικατάστησαν με γελοίες αγκωνιές.
7. Η πλειονότητα του πληθυσμού δεν ξέρει πως να την φορά ή να την διατηρεί ή να την αφαιρεί χωρίς να την επιμολύνει. Τα παιδιιά δε, είναι τα πλέον ακατάλληλαδιότι δεν συμμορφώνονται με την σωστή χρήση.
Ιάκωβος Τίγκας, ιατρός
Επόπτης Δημόσιας Υγείας
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.