7 ιατρικοί λόγοι που δεν πρέπει να φοράτε μάσκα

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57 views • September 14, 2020



Video by me (anti-antinomist)



Links

https://tinyurl.com/debate-Pagoni-Bobolis

https://tinyurl.com/covid-initials-true-meaning



Music

https://www.youtube.com/watch?v=okxRGCJIeB4



How to download brighteon, bitchute, twitter, facebook videos. Use:

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Κείμενο του αποπάνω βίντεο:

1. Η ίδια η μάσκα γίνεται πηγή μόλυνσης από εισπνεόμενους από έξω, σχετικά ακίνδυνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι συναντούνται στην μάσκα με εκπνεόμενους από τον άνθρωπο σαπρόφυτους μικροοργανισμούς της χλωρίδας της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας, που είναι απαραίτητη για την υγιεινή λειτουργία του στόματος & του ρινοφάρυγγα.



Η συσσώρευση μικροοργανισμών καθιστά την μάσκα πηγή μόλυνσης που θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες μολύνσεις του αναπνευστικού, καθώς εξασθενείται ο μηχανισμός των φυσικών φίλτρων του ρινοφάρυγγα.



Είναι δηλαδή σαν να βάζει κάποιος ένα χέρι στον γύψο προληπτικά για να μην σπάσει, προκαλώντας ατροφία των μυών και κάνοντας το οστό περισσότερο ευάλωτο στο σπάσιμο.



2. Εμποδίζεται ο καλός αερισμός της φυσιολογικής χλωρίδας του στόματος & του ρινοφάρυγγα, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες παθογόνες καταστάσεις



3. Εμποδίζεται και πάλι, η ανοσία του πληθυσμού, και η ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων υγειών μικροβιοφόρων, ή ελαφρά νοσούντων.



4. Εμοδίζεται η επαρκής ανταλλαγή αερίων τόσο του εισπνεόμενου οξυγόνου, όσο και του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα, περιορίζοντας την ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων, κάτι που μακροχρόνια θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η γνωστή πάθηση των καπνιστών.



5. Η συνεχής χρήση της χωρίς λόγο, θα μπορούσε να δημιουργήσει κρίση άσθματος ψυχογενούς αιτιολογίας πανικού, αλλά και οργανικής, ειδικά σε άτομα με κάποια προδιάθεση.



6. Τέλος το όλο αφήγημα, αποτελεί προσβολή και γελοιοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου, με «απαγόρευση» χειραψίας, της αίσθησης της αφής, της εγκαρδιότητας, της τρυφερότητας, και της διοχέτευσης ενέργειας από άνθρωπο σε άνθρωπο, που είναι γνωστό σε όλους ότι μεταφέρεται με τα χέρια, & αποτελεί βασικό στοιχείο κοινωνικότητας των ανθρώπων, την οποία αντικατάστησαν με γελοίες αγκωνιές.



7. Η πλειονότητα του πληθυσμού δεν ξέρει πως να την φορά ή να την διατηρεί ή να την αφαιρεί χωρίς να την επιμολύνει. Τα παιδιιά δε, είναι τα πλέον ακατάλληλαδιότι δεν συμμορφώνονται με την σωστή χρήση.



Ιάκωβος Τίγκας, ιατρός

Επόπτης Δημόσιας Υγείας 7 ιατρικοί λόγοι που δεν πρέπει να φοράτε μάσκαVideo by me (anti-antinomist)LinksMusicHow to download brighteon, bitchute, twitter, facebook videos. Use:For twitter: http://twittervideodownloader.com/ For bitchute: https://www.tubeoffline.com/download-BitChute-videos.php Generally: https://9xbuddy.org/ Κείμενο του αποπάνω βίντεο:1. Η ίδια η μάσκα γίνεται πηγή μόλυνσης από εισπνεόμενους από έξω, σχετικά ακίνδυνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι συναντούνται στην μάσκα με εκπνεόμενους από τον άνθρωπο σαπρόφυτους μικροοργανισμούς της χλωρίδας της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας, που είναι απαραίτητη για την υγιεινή λειτουργία του στόματος & του ρινοφάρυγγα.Η συσσώρευση μικροοργανισμών καθιστά την μάσκα πηγή μόλυνσης που θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες μολύνσεις του αναπνευστικού, καθώς εξασθενείται ο μηχανισμός των φυσικών φίλτρων του ρινοφάρυγγα.Είναι δηλαδή σαν να βάζει κάποιος ένα χέρι στον γύψο προληπτικά για να μην σπάσει, προκαλώντας ατροφία των μυών και κάνοντας το οστό περισσότερο ευάλωτο στο σπάσιμο.2. Εμποδίζεται ο καλός αερισμός της φυσιολογικής χλωρίδας του στόματος & του ρινοφάρυγγα, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει απρόβλεπτες παθογόνες καταστάσεις3. Εμποδίζεται και πάλι, η ανοσία του πληθυσμού, και η ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερων υγειών μικροβιοφόρων, ή ελαφρά νοσούντων.4. Εμοδίζεται η επαρκής ανταλλαγή αερίων τόσο του εισπνεόμενου οξυγόνου, όσο και του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα, περιορίζοντας την ζωτική χωρητικότητα των πνευμόνων, κάτι που μακροχρόνια θα μπορούσε να οδηγήσει σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η γνωστή πάθηση των καπνιστών.5. Η συνεχής χρήση της χωρίς λόγο, θα μπορούσε να δημιουργήσει κρίση άσθματος ψυχογενούς αιτιολογίας πανικού, αλλά και οργανικής, ειδικά σε άτομα με κάποια προδιάθεση.6. Τέλος το όλο αφήγημα, αποτελεί προσβολή και γελοιοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου, με «απαγόρευση» χειραψίας, της αίσθησης της αφής, της εγκαρδιότητας, της τρυφερότητας, και της διοχέτευσης ενέργειας από άνθρωπο σε άνθρωπο, που είναι γνωστό σε όλους ότι μεταφέρεται με τα χέρια, & αποτελεί βασικό στοιχείο κοινωνικότητας των ανθρώπων, την οποία αντικατάστησαν με γελοίες αγκωνιές.7. Η πλειονότητα του πληθυσμού δεν ξέρει πως να την φορά ή να την διατηρεί ή να την αφαιρεί χωρίς να την επιμολύνει. Τα παιδιιά δε, είναι τα πλέον ακατάλληλαδιότι δεν συμμορφώνονται με την σωστή χρήση.Ιάκωβος Τίγκας, ιατρόςΕπόπτης Δημόσιας Υγείας Keywords healthcovidno masks7 reasons

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