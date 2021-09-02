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Rochelle Walensky affirme que les vaccins n'empêchent pas la transmission du virus
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10 views • September 02, 2021
URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
Attention, les vaccins n'empêchent pas la transmission du virus !
Les personnes entièrement vaccinées qui contractent le covid-19 peuvent transmettre le virus, a déclaré la directrice des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) le Dr Rochelle Walensky. Si les vaccins n'empêchent pas la transmission du virus, cela veut dire qu’ils sont inefficaces, nocifs et en plus ils modifient notre ADN.
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/o6JPs3rZal43/?list=notifications&;randomize=false
Attention, les vaccins n'empêchent pas la transmission du virus !
Les personnes entièrement vaccinées qui contractent le covid-19 peuvent transmettre le virus, a déclaré la directrice des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) le Dr Rochelle Walensky. Si les vaccins n'empêchent pas la transmission du virus, cela veut dire qu’ils sont inefficaces, nocifs et en plus ils modifient notre ADN.
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
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