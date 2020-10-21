INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 3/4 – Cómo consiguen que obedezcamos - Carmen Jiménez Huertas

Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación socialPARTE 3 de la conferencia de Carmen Jiménez Huertas en la Asociación Plural-21 de Barcelona con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la asociación.CÓMO HAN LOGRADO EL NIVEL DE OBEDIENCIA1. Disidencia controlada2. Primado negativo3. Manipulación informativa y mediática4. Redes sociales. Internet5. Verificadores de información: censura6. Desinformación7. Trucos de control mental y social: clima constante de terror8. Trucos tecnológicos: el sonido del silencio. Frecuencias electromagnéticas y armas psicotrónicas9. Lateralización de la enseñanza y control del saber10. Estandarización del arte y la culturaCarme Jiménez HuertasFilóloga especializada en lingüística, escritora e investigadoraPlural 21Grabación y edición