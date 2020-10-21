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INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 3/4 – Cómo consiguen que obedezcamos - Carmen Jiménez Huertas
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5290 views • October 21, 2020
Cómo, desde el discurso público, se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social
PARTE 3 de la conferencia de Carmen Jiménez Huertas en la Asociación Plural-21 de Barcelona con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la asociación.
CÓMO HAN LOGRADO EL NIVEL DE OBEDIENCIA
1. Disidencia controlada
2. Primado negativo
3. Manipulación informativa y mediática
4. Redes sociales. Internet
5. Verificadores de información: censura
6. Desinformación
7. Trucos de control mental y social: clima constante de terror
8. Trucos tecnológicos: el sonido del silencio. Frecuencias electromagnéticas y armas psicotrónicas
9. Lateralización de la enseñanza y control del saber
10. Estandarización del arte y la cultura
Carme Jiménez Huertas
Filóloga especializada en lingüística, escritora e investigadora
http://carmejhuertas.blogspot.com/
Plural 21
https://plural-21.org/
Grabación y edición
https://timefortruth.es/
PARTE 3 de la conferencia de Carmen Jiménez Huertas en la Asociación Plural-21 de Barcelona con motivo de la conmemoración del 30 aniversario de la asociación.
CÓMO HAN LOGRADO EL NIVEL DE OBEDIENCIA
1. Disidencia controlada
2. Primado negativo
3. Manipulación informativa y mediática
4. Redes sociales. Internet
5. Verificadores de información: censura
6. Desinformación
7. Trucos de control mental y social: clima constante de terror
8. Trucos tecnológicos: el sonido del silencio. Frecuencias electromagnéticas y armas psicotrónicas
9. Lateralización de la enseñanza y control del saber
10. Estandarización del arte y la cultura
Carme Jiménez Huertas
Filóloga especializada en lingüística, escritora e investigadora
http://carmejhuertas.blogspot.com/
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https://plural-21.org/
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