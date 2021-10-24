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Das große K̴̵r̴̵a̴̵b̴̵b̴̵e̴̵l̴̵n̴̵ Sterben
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190 views • October 24, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Diese schockierende TV-Dokumentation belegt: Geimpfte sterben zu Tausenden nach der Corona-Impfung!
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • V​erbreiten
Top-Experten, wie Prof. Bhakdi und der weltberühmte französische Nobelpreisträger Luc Montagnier bestätigen dies. Auch das Paul-Ehrlich-Institut muss eine Steigerung von Todesfällen um ca. 10.000% bestätigen! Anstatt diesen "Impfskandal" aufzudecken, leugnen selbsternannte Faktenchecker trotzdem beharrlich jeden Zusammenhang zur Corona-Impfung. Helfen Sie daher mit, dass die drohende menschliche Katastrophe noch abgewendet wird, indem Sie einen Dominoeffekt der Weiterverbreitung anstoßen!
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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