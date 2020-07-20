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ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ_ΜΕΡΟΣ 5ο_17_06_2018
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19 views • July 20, 2020
«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»

Επιτέλους ! Μια σειρά αποκαλυπτικών εκπομπών ώστε και ο χλιαρός και
"νέος" στην πνευματική οδό, ανεξαρτήτου ηλικίας, να καταλάβει το μέγεθος της πλάνης και της σαλαμοποίησης που επιφέρει ο οικουμενισμός. Αναλύονται οι λόγοι γιατί αποκαλείται παναίρεση, η μεγαλύτερη και η πιο επικίνδυνη των αιρέσεων.
Όπως πάντα, οφείλουμε ευγνωμοσύνη στην "Οδύσσεια TV", στον αποφασιστικό κ. Βασιλειάδη και στον αμετακίνητο στις πάγιες θέσεις της Ορθοδοξίας μας π. Αγγελακόπουλο.
Και όπως λένε και στο χωριό μου " το ψέμα έχει κοντά ποδάρια"...
Keywords
churchreligionorthodoxsaintsdogmaorthodoxyeasternecumenismecumenical
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