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Pr Toussaint "Les tests se retournent contre nous à l'heure actuelle !"
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8 views • September 14, 2020
11 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=zzsAVTIMeAs&;feature=youtu.be
La Joie des Simples : https://www.youtube.com/channel/UCc44kg46TTtWxGFX9SG7tKA
Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l’université de Paris-Descartes et directeur de l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport (Irmes), s’exprimait sur le plateau de LCI le 8 septembre 2020 au sujet des tests PCR, suite à l’annonce par le présentateur d’un voyage en voiture qu’a fait le Premier ministre Jean Castex aux côtés d’un cas positif asymptomatique.
La Joie des Simples : https://www.youtube.com/channel/UCc44kg46TTtWxGFX9SG7tKA
Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l’université de Paris-Descartes et directeur de l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport (Irmes), s’exprimait sur le plateau de LCI le 8 septembre 2020 au sujet des tests PCR, suite à l’annonce par le présentateur d’un voyage en voiture qu’a fait le Premier ministre Jean Castex aux côtés d’un cas positif asymptomatique.
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