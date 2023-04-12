Jüdische Reiter. Putin. Apokalypse [2022 - Eduard Hodos]

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Eduard Hodos (geboren am 6. Juni 1945), Publizist und ehemaliger Leiter der jüdischen Reformgemeinde in Charkiw und der Region Charkiw, studierte am Pädagogischen Institut in Charkiw. Er ist Autor einer Reihe von Enthüllungsbüchern über die Chabad-Lubawitsch Bewegung und ist Sammler von Kunst und Antiquitäten.