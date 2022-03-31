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Προετοίμαζαν Παγκόσμιο Εμβόλιο Γρίπης
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53 views • March 31, 2022
Το Ινστιτούτο Milken στις 29 Οκτωβρίου 2019 σε σύνοδο κορυφής για "το μέλλον της υγείας" ψάχνει τρόπους -δημόσια- να επιβάλει τη χορήγηση εμβολίου που ΔΕΝ θα έχει περάσει τον απαραίτητο σε διαδικασίες και χρόνο έλεγχο για την ασφάλειά του. Προφανώς ο φόβος των ανθρώπων για τον ιό της γρίπης δεν επαρκούσε, οπότε πρότειναν τη δημιουργία έκτακτης κατάστασης που θα επέτρεπε τη χορήγηση σκευασμάτων ανεξάρτητα της γραφειοκρατίας ελέγχου τους.
Βρήκαμε το βίντεο εδώ:
https://www.bitchute.com/video/zNCYFYergHqB/
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Βρήκαμε το βίντεο εδώ:
https://www.bitchute.com/video/zNCYFYergHqB/
⊰ ⊱⊰ ⊰⊱ ⊱⊰ ⊰⊱ ⊱⊰ ⊰⊱ ⊱⊰ ⊰⊱ ⊱⊰ ⊰⊱ ⊱⊰ ⊰⊱ ⊱⊰ ⊰⊱ ⊱⊰ ⊰⊱ ⊱
Μπορείτε να μας βρείτε εδώ:
♾ blog: eternalnowblog.com
▶ κανάλια
🟥 YouTube: youtube.com/c/EternalNow4444
🟩 rumble: rumble.com/c/c-673507
⬛ Brighteon: brighteon.com/channels/eternalnow
🟦 NewTube: newtube.app/user/EternalNow
🟧 Bitchute: bitchute.com/channel/mtJqCH1fVCzO/
📝Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
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facebook.com/groups/megaliafypnisi
🔗MeWe: mewe.com/group/6001b229636e347d254673c6
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