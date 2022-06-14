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!! Теперь Военные возьмутся за «вакцинацию» населения — принудительное чипирование.
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ).
Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Считается, что «глобалистам» нужен только миллиард людей... На самом же деле тёмные хотят полностью уничтожить всю человеческую расу, поработить души.
Ответ Виктории Преображенской о населении планеты в Книге «Чудо Познания», 1 том (обе Книги, т.1. и т.2. можно скачать в текстовом формате .pdf здесь — https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/ ).
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