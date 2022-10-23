Депутаты Европарламента подозревают Урсулу фон дер Ляйен в гранд-коррупции. (Русские титры)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Депутаты Европарламента подозревают Урсулу фон дер Ляйен в гранд-коррупции. Они потребовали публикации её переписки с Pfizer и объяснение того, чем была оправдана закупка такого количества вакцин. Также политики хотят узнать причину не публичности этой информации.
На фоне этой ситуации некоторые депутаты потребовали отставки Урсулы фон дер Ляйен.