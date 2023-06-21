Monolog #3: Objektive Moral - die Lösung der Probleme!

In diesem Monolog, geht es unter anderem darum, dass wir die Naturgesetze und die innewohnende objektive Moral verstehen, leben und lehren müssen um aus dem Zustand der Sklaverei zu kommen. Wenn man das Verstanden hat, sollte jeder seinen Teil dazu beitragen, um den Zustand der Sklaverei zu beenden.





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