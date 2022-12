Mobiltelefone, 5G und die gesundheitlichen Konsequenzen

Norbert Heuser im Gespräch mit Robert Stein von Steinzeit Mit heller Begeisterung in die Schädigung? Magnetische Felder, elektrische Felder und elektromagnetische Felder (EMF), bombardieren laufend und überall unsere Körper und damit auch unsere Gesundheit. Fast niemand weiß es, oder ist sich darüber bewusst, dass es außer Mobitelefon etc. - von denen es sich langsam rumspricht, dass es gefährlich ist - noch viele Geräte, mit denen wir selbstverständlich umgehen , unseren Körper schädigen. Im Prinzip tun das fast alle Elektroprodukte im Haushalt mehr oder weniger, wie W-Lan, iPads, Tablets, Computer, Laptops, E-readers, Smart Meters, schnurlose Telefone UND ELEKTROAUTOS usw. usf. Das Mobiltelefon ist aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Auch wir Älteren, die wir noch völlig ohne solche Geräte groß geworden sind, können uns nicht mehr vorstellen, ohne diese praktischen Dinger zu sein. Und für viele geht es auch kaum anders, wenn sie erwerbstätig sind. Wer rein "analog" leben will, aber mit anderen zusammenarbeiten will und muss, hat ein großes Problem. Produkte werden in den letzten 50 Jahre auf den Markt geworfen um unser Leben einfacher und angenehmer zu machen. Diese wurden nie konsequent durchgearbeitet um auf eventuelle negative Nebenwirkungen zu stossen. Vielleicht wurden auch diese Nebenwirkungen einfach billigend in Kauf genommen, ohne Rücksicht auf die furchtbaren langfristigen Auswirkungen auf die Benutzer. Natürlich muss man unterstellen, dass in dem Falle diese schlechten Informationen bewusst verheimlicht wurde. Oder sind die Hersteller tatsächlich so beschränkt dies selbst nicht zu wissen ? Ein aktuelles Beispiel ist das Elektroauto. So toll, so neu, so zukunftsträchtig. Energie sparen. Aber was geschieht mit den Insassen? Welchen Elektromagnetischen Feldern sind sie ausgesetzt und was bewirken diese im Laufe der Zeit und der vielen Fahrstunden in diesem Käfig voller extremer, magnetischer Felder. Aber schon das normale Auto hat schon kritische Werte mit all seinen Bordcomputern, Navi per GPS, Abstandssensoren, elektromotorgesteuerten Sitzen digitalen Anzeigen usw. All das, was diese wirklich luxuriösen Fahrzeuge so angenehm macht, all das, was wie durch Zauberhand auf Knopfdruck gehorcht und unsere Wünsche erfüllt, das funktioniert elektronisch und hat seine Auswirkungen. Norbert Heuser hat sich Gedanken gemacht, wie man sich vor den Auswirkungen dieser zwar fantastischen, aber leider im Übermaß auch gesundheitsschädlichen elektronischen Technik schützen kann. und der hat Lösungen gefunden. Sie sind sehr ausgereift und allesamt vom unabhängigen BESA-Institut zertifiziert, dass sie das auch tatsächlich messbar erfüllen, was sie versprechen. Es sind sehr einfach einzusetzende Lösungen und sehr wirksame.

