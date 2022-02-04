Один из разработчиков «вакцины» сказал эти слова, забыв что передача идёт в прямом эфире, ведущему пришлось прервать его

Из статьи «Поражающие факторы вакцинации» https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii — «...Один из разработчиков биооружия, Джон Белл, проговорился, забыв, что передача идёт в прямом эфире, что созданная его организацией вакцина: «стерилизует не полностью, а вероятно только на 60-70%»...».

Ещё по теме специально обеспечиваемого бесплодия укалываемого населения при помощи лжевакцин: «Вакционная зачистка население! Происходящая ФЕЙК-цинация и сперматозоиды» — https://www.brighteon.com/d9d766f4-0e83-46d0-a079-9492a8a0b603

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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