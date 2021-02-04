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Adrenochrome ♫ (Achtung: Keine Familiensendung)
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Xavier Naidoo: Adreno (Adrenochrom)
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Der Menschenhandel ist heute schlimmer als zu jeder anderen Zeit der Weltgeschichte. Es gab viele mutige Bemühungen unserer aktuellen Regierung, die Bereitstellung von Ressourcen und Arbeitskräften, einschließlich des Militärs, zu erhöhen, um dieses schreckliche und böse Unternehmen des Sklavenhandels zu beenden; ein wahres Verbrechen gegen die Menschheit. Dieses Video wurde durch die heldenhaften Aktionen unserer selbstlosen Streitkräfte, der Strafverfolgungsbehörden und der Grenzschutzbeamten inspiriert, die Menschenhändler zu stoppen und die Versklavten zu retten; ein großer Teil davon sind Kinder.
Liedtext:
:Adrenochrom, Adrenochrom
Adrenochrom, Adrenochrom, ohh:
Adrenochrom, Adrenochrom
(In diesem Wort steckt Leid und Tot) Yeah
Adrenochrom, Adrenochrom
(Triste Verzweiflung)
Adrenochrom, Adrenochrom
(Dieses Leid währt immer fort)
Adrenochrom, Adrenochrom
(Triste Verzweiflung)
Babyhände, Babyfüße, alles blutverschmiert
In der Luft die Angst davor, dass man sein Leben verliert
Ich hab' noch so viel Blut gesehen, was ist hier passiert?
Und in der Luft die Angst davor, dass man sein Leben verliert
:Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n: 4x
(Hu-huhuhu-hu)
(Hu-huhu-hu)
(Hu-huhuhu-hu)
(Huhu-hu)
:Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n: 4x
Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n
Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n
Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n
„DARUM erkläre ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kraft der mir durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten verliehenen Autorität, hiermit den 22. Januar 2021 zum Nationalen Tag der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens.“
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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Adrenochrom, Adrenochrom
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(Triste Verzweiflung)
Adrenochrom, Adrenochrom
(Dieses Leid währt immer fort)
Adrenochrom, Adrenochrom
(Triste Verzweiflung)
Babyhände, Babyfüße, alles blutverschmiert
In der Luft die Angst davor, dass man sein Leben verliert
Ich hab' noch so viel Blut gesehen, was ist hier passiert?
Und in der Luft die Angst davor, dass man sein Leben verliert
:Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n: 4x
(Hu-huhuhu-hu)
(Hu-huhu-hu)
(Hu-huhuhu-hu)
(Huhu-hu)
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Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n
Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n
Es soll nie mehr passier'n, es soll nie mehr passier'n
„DARUM erkläre ich, DONALD J. TRUMP, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kraft der mir durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten verliehenen Autorität, hiermit den 22. Januar 2021 zum Nationalen Tag der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens.“
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