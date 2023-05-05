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(vws = vierdewereld syndicaat) vws protestactie werelddag van verzet tegen armoede 17 10 06 gent , - , URL later used in WEBSITE about POVERTY !
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