Κάποτε θα ΄ρθουν να σου πούν.... 🎵

ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑhttps://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2022/06/blog-post_452.html



Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος.... Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης... Πρώτη εκτέλεση: Παύλος Σιδηρόπουλος



Κάποτε θα 'ρθουν να σου πουν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πώς σε θένε Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί ψέματα λένε Κάποτε θα 'ρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν Έχε το νου σου στο παιδί κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν Και όταν θα 'ρθουν οι καιροί που θα 'χει σβήσει το κερί στην καταιγίδα Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα