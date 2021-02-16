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VACCINATION - EPIDEMILOV - TESTNING
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70 views • February 16, 2021
Jeg tog en god snak med erhvervsjurist Casper Knudsen omkring danskernes rettigheder når det kommer til vaccination, testning, love og regler.
Kasper har igennem mange år været underviser i erhvervsjura og viser igen at han er i stand til at forklare love og paragraffer på et let og forstålig måde.
0:00 - Intro
2:25 - Epidemilovens § 10
4:18 - Ændringer fra 2019-loven til den nugældende lov af 2020
6:00 - Kim Varming Twitter opslag
6:45 - Paragrafferne der giver Sundhedsministeren mere magt
8:35 - De 3 krav i henhold til § 10
9:18 - Den uændrede dødelighed i 2020
9:55 - Beregningen omkring antal døde i forhold til antal døde
10:15 - De underliggende sygdomme (80%)
11:30 - 1.16 millioner danskere er smittes med influenza
12:52 - De fleste vil få en mild forkølelse af C-19
13:47 - New England Journal bekræfter at PCR testen er upålidelig
14:25 - Danmarks 38 cyklusser vist på graf
15:55 - Sundhedsstyrelsen ønsker C-19 på liste B
17:21 - Sundhedsstyrelsen overvejer at fjerne C-19 fra liste B
17:55 - § 72 Boligen er ukrænkelig
20:15 - Kan politiet bare komme ind i dit hjem
21:20 - Forsamlinger, hvad er dine rettigheder
22:45 - Episoden på Bedwood, hvad er loven
23:38 - § 28, smitten og støre begivenheder
24:55 - Vigtigheden omkring proportionalitets princippet
27:50 - Arbejdsgivers mulighed for testning af medarbejder
30:43 - Studie fra Kina med 10 mio. mennesker, INGEN SMITTE
33:15 - Tvangstestning & Vaccination. Hvilke rettigheder har du
35:50 - Forskellige regelsæt du kan bruge
37:10 - Oviedo konventionen osv.
38:35 - Hvordan kan du gøre det let for dig selv
39:50 - En besked til dig
Kaspers noter: http://www.martinmdiversen.dk/wp-content/uploads/2021/02/Noter_i_forbindelse_med_video_om_epidemilov_testning_og_vaccination.pdf
Google Slides: https://docs.google.com/presentation/d/1Bdohnt-9_RXtUZ0iPZFgcF21GvphqsrmsSnZyGNCtdQ/edit?usp=sharing
Genåbningsfest 11 marts:https://youtu.be/2SSjo0Eu6Eo
Stormen på Bedwood 15 Januar 2021: https://youtu.be/oTPyt8EMFlM
Erhvervsjurist Zoomer Ind På Epidemiloven: https://youtu.be/vMmvQUC5-PM
-----------------
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╰ http://www.martinmdiversen.dk/stot/
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Kasper har igennem mange år været underviser i erhvervsjura og viser igen at han er i stand til at forklare love og paragraffer på et let og forstålig måde.
0:00 - Intro
2:25 - Epidemilovens § 10
4:18 - Ændringer fra 2019-loven til den nugældende lov af 2020
6:00 - Kim Varming Twitter opslag
6:45 - Paragrafferne der giver Sundhedsministeren mere magt
8:35 - De 3 krav i henhold til § 10
9:18 - Den uændrede dødelighed i 2020
9:55 - Beregningen omkring antal døde i forhold til antal døde
10:15 - De underliggende sygdomme (80%)
11:30 - 1.16 millioner danskere er smittes med influenza
12:52 - De fleste vil få en mild forkølelse af C-19
13:47 - New England Journal bekræfter at PCR testen er upålidelig
14:25 - Danmarks 38 cyklusser vist på graf
15:55 - Sundhedsstyrelsen ønsker C-19 på liste B
17:21 - Sundhedsstyrelsen overvejer at fjerne C-19 fra liste B
17:55 - § 72 Boligen er ukrænkelig
20:15 - Kan politiet bare komme ind i dit hjem
21:20 - Forsamlinger, hvad er dine rettigheder
22:45 - Episoden på Bedwood, hvad er loven
23:38 - § 28, smitten og støre begivenheder
24:55 - Vigtigheden omkring proportionalitets princippet
27:50 - Arbejdsgivers mulighed for testning af medarbejder
30:43 - Studie fra Kina med 10 mio. mennesker, INGEN SMITTE
33:15 - Tvangstestning & Vaccination. Hvilke rettigheder har du
35:50 - Forskellige regelsæt du kan bruge
37:10 - Oviedo konventionen osv.
38:35 - Hvordan kan du gøre det let for dig selv
39:50 - En besked til dig
Kaspers noter: http://www.martinmdiversen.dk/wp-content/uploads/2021/02/Noter_i_forbindelse_med_video_om_epidemilov_testning_og_vaccination.pdf
Google Slides: https://docs.google.com/presentation/d/1Bdohnt-9_RXtUZ0iPZFgcF21GvphqsrmsSnZyGNCtdQ/edit?usp=sharing
Genåbningsfest 11 marts:https://youtu.be/2SSjo0Eu6Eo
Stormen på Bedwood 15 Januar 2021: https://youtu.be/oTPyt8EMFlM
Erhvervsjurist Zoomer Ind På Epidemiloven: https://youtu.be/vMmvQUC5-PM
-----------------
👉 Støt Mig:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/stot/
👉
Rens dit drikke vand med denne vand destillering maskine:
╰ http://bit.ly/3oqn4YD
👉Browse sikkert på internettet med denne VPN:
╰ http://bit.ly/3bjDMp8
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