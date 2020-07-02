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912 millions de dollars à WE, un autre cadeau de Justin Trudeau
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1 view • July 02, 2020
Sophie Grégoire Trudeau, est une ambassadrice WE, anime un podcast pour l'organisation WE et a assisté à un événement WE Day à Londres, en Angleterre, en mars 2020 avec sa fille et Margaret Trudeau, la mère du Premier ministre, qui a également été ambassadrice WE.
Justin Trudeau et sa famille ont des liens étroits avec cette organisation et se sont portés volontaires pour elle régulièrement au cours de la dernière décennie. Trudeau a régulièrement assisté ou organisé la journée annuelle de l'organisation, WE Day, un rassemblement de la taille d'un stade pour les jeunes Canadiens, entre 2012 et 2017.
Qui se surprendra, aujourd'hui, d'apprendre que le gouvernement libéral de Justin Trudeau a annoncé qu’il va impartir la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE), un programme de 912 millions de dollars, à l’organisme international UNIS (ou "WE", en anglais).
Rappelons que la BCBE versera entre 1 000 $ à 5 000 $ aux étudiants de niveau postsecondaire et aux récents diplômés qui font du bénévolat.
Comme quoi faire du bénévolat, au Canada, ça peut être payant mais ceux qui passeront le plus à la caisse sont les frères Craig et Marc Keilburger qui devraient obtenir au moins 19,5 millions de dollars pour leur gestion des fonds.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1423
Une fois de plus, les Canadiens ont été les derniers à apprendre l'existence de cette gigantesque bourse, à savoir le 25 juin 2020.
Je mentionne aussi la mort du scientifique Bing Liu, 37 ans, à Pittsburg, aux États-Unis dont le corps a été retrouvé à son domicile. Bing était sur le point de faire des découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent l'infection par le SRAS-CoV-2 et la base cellulaire des complications qu'il cause. La police privilégie la piste d'une dispute intime mais les sceptiques sont nombreux.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1422
Aussi, le masque sera obligatoire dans les transports en commun, incluant dans le métro et dans les autobus scolaires. Cette annonce de François Legault et d'Horacio Arruda a-t-elle le meilleur intérêt des Québécois à coeur?
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1420
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Par courriel, pour Interac: [email protected]
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui indispose les "grands médias", soyez le changement que vous voulez, en ce monde!
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Je mentionne aussi la mort du scientifique Bing Liu, 37 ans, à Pittsburg, aux États-Unis dont le corps a été retrouvé à son domicile. Bing était sur le point de faire des découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes cellulaires qui sous-tendent l'infection par le SRAS-CoV-2 et la base cellulaire des complications qu'il cause. La police privilégie la piste d'une dispute intime mais les sceptiques sont nombreux.
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