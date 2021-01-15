Αμερικανίδα Οικονομολόγος Αποκαλύπτει το Σχέδιο πίσω από την "Πανδημία"



Εάν υπάρχει ένα βίντεο σήμερα που να απαντά στο "ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ 2020;" είναι το ακόλουθο. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός, το σύστημα που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μας αφορά όλους, διότι θα ισοδυναμεί με δουλεία.



Η Κάθριν Όστιν Φιτς περιγράφει περιεκτικά τα σχέδια που κρύβονται πίσω από την τρέχουσα "πανδημία" προκειμένου να μεταβεί ο πλανήτης σε ένα νέο σύστημα τεχνοκρατίας και μετανθρωπισμού.



Αναλύει το πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες αποσύρουν το παλιό σύστημα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νοσμίσματος και φέρνουν ένα νέο, όπου η κάθε οικονομική συναλλαγή θα είναι ηλεκτρονική, και πλήρως ελεγχόμενη. Αποκαλύπτει τους βασικούς πυλώνες αυτού του νέου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ενέσεων, και το πώς γίνεται συστηματική προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί στον κόσμο το πώς αυτοί οι πυλώνες θα ενωθούν για να φτιάξουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.



Η Κάθριν Όστιν Φιτς είναι αμερικανίδα οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Solari Report.