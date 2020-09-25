Kukelekuuuuu, wie maakt je wakker!

Zonder te betalen de trein in, zo is onze Chris.

En dan ook nog eens als een totaalidioot stoer door de trein lopen zonder mondmasker.

Dat is pas verzet mensen.

Oh en onze Chris verkoopt ook wietolie, alleen wordt dat bijna nooit geleverd, allemaal de schuld van zijn bewindvoerder natuurlijk he?

In ieder geval is hij van het geld lekker naar Spanje geweest.