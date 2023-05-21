OXI στην Αποχή αυτή έφερε τον Εμφύλιο! ...Γιατί εμείς πρέπει να σφαχτούμε για τα συμφέροντα της Δύσης?

Καζάκης ΕΠΑΜ/ Συμμαχία Ανατροπής: μετά το ’46 είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές. Όχι στην Αποχή αυτή έφερε τον Εμφύλιο! Επίκειται εθνικός ακρωτηριασμός! Πιστεύει ότι θα υπάρξει μια εντυπωσιακή ανατροπή αφού οι ”αναποφάσιστοι” δεν είναι αναποφάσιστοι είναι πολύ αποφασισμένοι να γυρίσουν την πλάτη τους στα κόμματα εξουσίας.

΄’.. μεταπολεμικά αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.”

τάχθηκε κατά της αποχής γιατί όπως είπε ”μεταπολεμικά είναι η β πιο κρίσιμη εκλογή.. Τα κόμματα του ΕΑΜ και η συμμαχία του ΕΑΜ επέλεξε την αποχή με αποτέλεσμα τον εμφύλιο κάτι που ήθελαν ξένες δυνάμεις για να μην μπορεί ν΄ανακάμψει η χώρα. Την τότε αποχή την έφερναν βαρέως καταριόντουσαν εαυτούς που επέλεξαν αποχή το 46 άνθρωποι που γνώρισα και από όλες τις πλευρές. Η β μεγαλύτερη κρίσιμη αναμέτρηση είναι η τωρινή. και δεν είναι μόνο το οικονομικό η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα πιέζει για δημιουργία αποθεματικών από τράπεζες, τα οικονομικά με καλούς χειρισμούς μπορούν ν΄αντιμετωπιστούν πείτε μου τι θα γίνει αν συμβεί εθνικός ακρωτηριασμός εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Είναι οι Πρέσπες του Αιγαίου όπως τις ονομάζουν ορισμένοι είναι ο ακρωτηριασμός της Κύπρου του Αιγαίου και της Θράκης μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες του ελληνισμού της καθ΄ημάς Ανατολής επίκεται. Το έχουν αποφασίσει.

Είναι τυχαίο που προεκλογικά κανένα κόμμα δεν το άνοιξε ούτε στο ντιμπέιτ ακόμη και ο Βελόπουλος δεν το άνοιξε δεν άνοιξε θέμα Σκοπιανό αυτό τον ακρωτηριασμό που θα πάθουμε είτε προς Τουρκία είτε προς Βαλκάνια είδαμε τι γίνεται με Αλβανία η Ελλάδα θα πιέζεται σε όλα τα σύνορα της προς συμφέρον ΝΑΤΟ ΕΕ γιατί οι ΗΠΑ θέλουν να συνεχίσουν πόλεμο κατά Ρωσίας επομένως θα δώσουν τα πάντα σε βάρος της χώρας . Η χώρα μας είναι στην τροχιά που ήταν η Ουκρανία πριν τον πόλεμο με Ρωσία. Θα κάνουν ακρωτηριασμό στη χώρα για ν΄ανοίξει η Τουρκία τα στενά να περάσουν τ΄αεροπλανοφόρα επάνω… Αν συμβεί αυτό θα έχουμε πόλεμο στο Αιγαίο θα χυθεί αίμα γιατί η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στα αμερικάνικα να περάσουν τα Δαρδανέλια. Κανένας δεν διαφοροποιείται από τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις…

Μας το λέει και το ΝΑΤΟ αποστρατιωτικοποίηση νησιών και Θράκης κι αν δεν έχουν αποστρατιωτικοποιηθεί οφείλεται στην ξεροκεφαλιά και το πείσμα των Ενόπλων Δυνάμεων των διοικητών της μεθορίου….Με το αίμα μας δεν θα περάσουν εμείς θα βάλουμε το κεφάλι μας στο ντορβά να μην συμβούν αυτά αν μπούμε στη Βουλή.

Δεν θα επαναληφθεί αυτό που έγινε στην Πόλη.…κάποιοι βρήκαν τη διέξοδο του αναχωρητισμού και κλείστηκαν στα μοναστήρια και ν΄ασχολούνται με θεολογικά ζητήματα όταν η Πόλη είχε ανάγκη φύλαξης στα τείχη της. Δεν φταίει η θρησκεία γι αυτό το ζήτημα προς Θεού .. η πολιτική επιλογή έριξε την πόλη.. η πολιτική αδιαφορία. και μείναν οι μισθοφόροι Γενουάτες με τον Ιουστινιάνη. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί…θα κινητοποιήσουμε τον κόσμο όπως οι παπούδες μας στήνονταν στον τοίχο και φώναζαν ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ αν χρειαστεί θα δώσουμε και τη ζωή μας αλλιώς γιατί να βγεις για να πούμε πόσες επερωτήσεις κάναμε..τι έκανες εκτός από το να φοράς τη μάσκα και να στοιχίζεσαι με τον διπλανό σου….

Δεν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές δεν θα το επιτρέψει ο ξένος παράγοντας προωθούν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού…..που θα εφαρμόσει αδίστακτη πολιτική θα εφαρμόσει μια πολιτική εθνικού ακρωτηριασμού και οικονομικού ακρωτηριασμού και μετά από 8 μήνες και πάλι εκλογές..

Αυτή τη φορά οι πραιτοριανοί ίσως δεν θα έχουν ν’ αντιμετωπίσουν άμαχο λαό αλλά στρατό λαό όπως το 1862 που διώχθηκε ο Όθωνας.

τώρα να ξεφύγουμε από αυτή τη βρωμιά που κατακλύζει το κοινοβούλιο με τα συστημικά εξαγορασμένα κόμματα

Για ΕΕ είπε θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους αλλά με εκείνους που σέβονται την εθνική κυριαρχία ότι ο λαός είναι αφέντης στον τόπο του.. Ο ελληνικός στρατός πολεμάει στην Ουκρανία έχουμε στείλει τα ιπτάμενα ραντάρ καθοδηγούν την αεράμυνα της Ουκρανίας ..γιατί πρέπει να πολεμήσω εναντίον μιας χώρας που δεν μου έκανε ποτέ τίποτα δεν με απείλησε ποτέ και μια ομόδοξη χώρα..με το Λουδοβίκο του Μαξίμου να κηρύσσει πόλεμο σε φίλια χώρα η πράξη και μόνο η δήλωση είναι εσχατοπροδοτική πράξη σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα.Και το γεγονός ότι επιτρέπουμε δυνάμεις να περνούν μέσα από τη χώρα μας για να ενισχύσουν τον πόλεμο προς φίλια χώρα απαιτείται έγκριση της Βουλής που ποτέ δεν δόθηκε. Κι αυτό εσχατοπροδοτική πράξη σύμφωνα με ποινικό κώδικα και Σύνταγμα. Πως είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να στέλνει αεροπλάνα να επιτρέπει την εγκατάσταση τακτικών πυρηνικών στο έδαφός της για να χρησιμοποιηθούν στη Ρωσία δυνάμεις προς τη Ρωσία και εκπαιδεύονται στην Ελλάδα χωρίς έγκριση της Βουλής..”

https://dimpenews.com/2023/05/20/%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bc-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf-46-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83/





