רבנים | ישראל | תתעורר! קח את הגלולה האדומה | להתנגד לאיפוס הגדול

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זו לא תיאוריה. אם לא שמעתם על מה האיפוס הגדול, עליכם להיכנס לאתר הפורום הכלכלי העולמי כדי לברר. הם ומנהיגי עולם אחרים ממש אומרים לנו מה הם רוצים לעשות. לרבנים אין מושג לגבי כל זה וזו הבעיה. אם זה לא נמצא בתלמוד, בזהר או בשולחן ערוך, זה לא משנה ולא קיים.
ישראל אינה בטוחה מפני עריצות. נתניהו הוא חלק מזה.
אם תמשיך בדרך שאתה נמצא בה, אתה בסופו של דבר בסופו של דבר במטריקס. אני צועק עליך להתעורר! קח את הגלולה האדומה, הרים את עיניך מהתלמוד שלך וראה את המציאות של מה שקורה באמת. אחרת, תחיה באשליה - אשליה שהמשיח מגיע, שהכל בסדר, האשליה שכל מה שאתה צריך זה ללמוד עוד תורה, לעשות יותר מצוות, ללכת יחד עם כל מה שאומרים לך, להקשיב למומחים , ואתה יכול להיות בסדר, חזור למצב נורמלי. האליטות הגלובליסטיות מתכוונות לנצל זאת ליותר מנגיף. הדברים לעולם לא יחזרו לשגרה ... אלא אם כן אתה מתנגד לאיפוס הגדול.
✳️מקורות קשורים:
✔️ מה המשמעות של קונצנזוס רפואי ודעת רוֹב רופאים ברובם? https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294192
✔️רבי יצחק דוד סמית
האיפוס הגדול הסביר
https://youtu.be/YksdCma3y3Q
# ישראל # ּיַהֲדוּת # האיפוס הגדול # הפורום הכלכלי העולמי # גלובליזם # התנגד האיפוס הגדול # הדרכון הירוק של ישראל # קוביד 19 חיסון # תלמוד
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