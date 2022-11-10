Феерическое Крио шоу с азотом завораживает всех. Премиум. Состав 7

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Сегодня Азотное крио шоу — это идеальное развлечение для празднования дня рождения вашего ребенка!
Но кто Вам говорит что оно только для детей - сильно ошибается!
Крио шоу однозначно восторгает гостей любого возраста и статуса.
Если вы еще не видели Крио шоу с азотом, вы многое упустили. Это захватывающее шоу заставляет всех, кто его видит забыть обо всем. Вы не сможете оторвать от него глаз. Поверьте, это стоит того, чтобы хотя бы раз его заказать и увидеть собственными глазами.
Продолжительность и яркость крио шоу может быть рассчитана на камерную обстановку или на огромный зал с сотнями гостей!
______
Заказать выступление по телефону: +7 918 028-72-10
Организация мероприятий и праздников
Москва, СПб, Ростов, Краснодарский край
____
Event-агентство ANNA LEGENDA
www.annalegenda.ru
Приглашаем в наши группы и каналы:
Дзен: https://zen.yandex.ru/annalegenda
VK: https://vk.com/annalegenda_event
OK: https://ok.ru/annalegenda.event
Инстаграм: https://www.instagram.com/anna_legenda_krd
Там-Там: https://tt.me/Event_AnnaLegenda
Телеграм: https://t.me/EventAnnaLegenda
YouTube: https://youtube.com/@annalegenda
Rutube: https://rutube.ru/channel/23662608/
Boosty: https://boosty.to/annalegenda
Aitube: https://aitube.page.link/iRG8
Bastyon: https://bastyon.com/annalegenda?ref=PKXSw8Q4Kdy244Gb1R7GYPvTwiM22JssTf
PeerVideo: https://peervideo.ru/c/eventannalegenda
Hashtap: https://www.hashtap.com/@anna.legenda
VC: https://vc.ru/u/965341-anna-legenda
Gem4me: https://links.gem4me.com/join/AnnaLegenda
___
Корпоративные мероприятия: www.zakazat-korporativ.ru
Организация юбилеев: www.prazdnuem-yubiley.ru
Артисты на встречу гостей: www.welcome-krasnodar.ru
___
#annalegenda #анналегенда #legendaevent #организаторанналегенда #организациямероприятий #лучшиеартисты #АзотКриоШоу #криошоу #химическоешоу #организацияпраздников #организатормероприятий #свадьба #ивентагентство #юбилей #корпоратив