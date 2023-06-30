Ein Gespräch mit Chris von Heilung durch Wahrheit

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Hier das Gespräch mit Chris von Heilung durch Wahrheit, mit dem ich den Vortrag "Warum Regierung per Definition Sklaverei ist" realisiert habe.Feel Freude dabei.
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