Ein Gespräch mit Chris von Heilung durch Wahrheit

Hier das Gespräch mit Chris von Heilung durch Wahrheit, mit dem ich den Vortrag "Warum Regierung per Definition Sklaverei ist" realisiert habe.Feel Freude dabei.





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