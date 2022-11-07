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THE NETHERLANDS 5G TOWER EXPERIMENT WIKI LEAKS VIDEO - THIS IS A WEAPON OF MASS DESTRUCTION IN THE HANDS OF THE NETHERLANDS.
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COMMON SENSE - OFFICIAL
Published 17 days ago |

WIKI LEAKS DROP THAT EXPOSES THE NETHERLANDS AS INTERNATIONAL CRIMINALS WHO HOLD WEAPONS OF MASS DESTRUCTION VIA MM WAVE RADIATION YOUR 5G IS NOT FOR YOUR INTERNET BUT WHAT WOULD APPEAR TO BE A RADIOACTIVE PULSED ELECTRO EXPLOSIVE TOWER THAT MAKES ALL HUMANS AND ANIMALS EXPLODE FROM WITHIN -NOSE BLEEDS ARE THE FIRST SIGN OF RADIATION STRESS , UNFORTUNATELY FOR THESE POOR SOULS THEY PAID WITH THERE LIVES AND THEN IT WAS COVERED UP BY THE NETHERLANDS - THIS TOWER IS THE SAME DEPICTION OF WHAT IS ON THE UK £20 NOTE - SEE THE NEXT VIDEO FOR PROOF! - THERE ALL IN IT TOGETHER! 5G IS A MILITARY WEAPON AND SHOULD BE DISMANTLED EVERYWHERE! - THIS IS THE MYSTERY VIRUS THE SILENT KILLER! - ACT NOW OR DIE IN YOUR MASSES! THIS IS A TERRORIST WEAPON AGAINST HUMANITY!

5G IS A WEAPON AND SHOULD BE RIPPED DOWN WHERE EVER THEY ARE!

THEY ARE THE BIGGEST THREAT TO MANKIND WE HAVE EVER KNOWN! DEPLETING THE BLOOD OF OXYGEN AND KILL YOUR CELLS AND IMMUNE SYSTEM!

KNOW WHAT THEY MEAN! THEY CALL THEM CELL TOWERS BECAUSE THEY DESTROY "YOUR"  CELLS

SARS COV 1&2 = SPECIFIC ABSORPTION RADIATION SICKNESS

MERS = MILITARY ELECTRO RADIOACTIVE SCIENCE

SMART = SECRET MILITARY ARMAMENTS RESIDENTIAL TECHNOLOGY

COVID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION ID

ABOLA = ACTUATED BIOFIELD ON LYMPHATIC ARTERIES

Keywords
lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law

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