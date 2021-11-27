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Graphenoxid war gestern . . .
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
... schon Gefahr genug, aber jetzt wurde noch eine scharfe Beilage ermittelt
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
Graphenhydroxid, die gespritzten Rasierklingen, sind biologisch nicht abbaubar.
Dr. Andreas Noack hat das herausgefunden und zeigt es uns.
Ob diese Zugaben zufällig beigemischt wurden, erkennen wir gleich in der nächsten schrecklichen Videobotschaft . . .
https://www.brighteon.com/897429da-fd0f-46d4-bd5c-e70835497f2f
☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️
Übrigens: Warum der eine Gestochene gleich umkippt, Krämpfe bekommt oder unbeeindruckt weiterlebt ist auch gleich erklärt:
Es existieren 3 Varianten:
💉Nummer 1 ist Placebo, Kochsalzlösung, womit der Kabale nützliche Prominenz gespritzt wird (wenn überhaupt)
💉Nummer 2 ist der klassische mRNA-"Impfstoff"
💉Nummer 3 ist ein RNA-Stick, der das ONC-Gen enthält, das mit dem Adenovirus verwandt ist, das unter anderem zur Entstehung von Krebs beiträgt, woran der Gestochene innerhalb von 2 Jahren erkrankt
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
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Graphenhydroxid, die gespritzten Rasierklingen, sind biologisch nicht abbaubar.
Dr. Andreas Noack hat das herausgefunden und zeigt es uns.
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Es existieren 3 Varianten:
💉Nummer 1 ist Placebo, Kochsalzlösung, womit der Kabale nützliche Prominenz gespritzt wird (wenn überhaupt)
💉Nummer 2 ist der klassische mRNA-"Impfstoff"
💉Nummer 3 ist ein RNA-Stick, der das ONC-Gen enthält, das mit dem Adenovirus verwandt ist, das unter anderem zur Entstehung von Krebs beiträgt, woran der Gestochene innerhalb von 2 Jahren erkrankt
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1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
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