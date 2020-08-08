© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Le Forum économique mondial changera la façon dont nous concevons nos maisons
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • August 08, 2020
Alors que les Québécois portent un masque dans les lieux publics, à l'intérieur, comme dans les magasins et les épiceries, Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé de la CAQ en a profité pour annoncer fièrement que le masque, au Québec, est "une normale sociale maintenant".
La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour sa part, voit d'un bon œil l'arrivée du privé pour venir épauler les services de police au Québec.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1561
Il y aura des consultations publiques qui se tiendront cet automne et le dépôt d'un rapport est attendu pour le printemps de 2021. Une 50aine de corps de police embauchent environ 15,000 agents au Québec, ce qui représente environ 2 milliards $ annuellement, dont 1 milliard pour la Sûreté du Québec. Aucune surprise que le privé veuille en avoir une part.
À l'autre bout du monde, à Melbourne, dans l'État de Victoria, dans la zone de la pointe Sud-Est de l'Australie, le premier ministre Daniel Andrews a déclaré un état d'urgence de niveau 4 qui sème l'émoi localement ainsi qu'à travers le monde, tant les libertés sont restreintes.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1567
En Suisse, à Davos, le Forum économique mondial a dévoilé une autre partie de son plan contre les populations du monde via des changements qu'ils pressentent en ce qui a trait à la conception de nos milieux de vie.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1555
Le FEM vise à diminuer la taille de nos maisons en nous blâmant qu'on a plus assez d'enfants pour les remplir.
Ils veulent aussi qu'on ait une climatisation pour une chambre de malades afin que l'air ne circule pas dans le reste de la maison.
Le FEM veut nous isoler les uns des autres, jusque dans l'air qu'on respire, surtout quand un membre du ménage est déclaré malade.
Il y a de quoi être inquiet de voir ce genre de "conformité-COVID-19" devenir une "nouvelle normale" qui aurait pour effet de bouleverser notre relation à notre propre domicile.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Pour Interac, posez-moi une question facile, comme "ton prénom" et la réponse "Claude" ou quelque chose qui vous inspire!
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui contribue à ouvrir nos horizons pour mieux comprendre cette réalité dont nous sommes, en partie, les créateurs alors soyez, vous aussi, le changement que vous voulez, en ce monde!
La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour sa part, voit d'un bon œil l'arrivée du privé pour venir épauler les services de police au Québec.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1561
Il y aura des consultations publiques qui se tiendront cet automne et le dépôt d'un rapport est attendu pour le printemps de 2021. Une 50aine de corps de police embauchent environ 15,000 agents au Québec, ce qui représente environ 2 milliards $ annuellement, dont 1 milliard pour la Sûreté du Québec. Aucune surprise que le privé veuille en avoir une part.
À l'autre bout du monde, à Melbourne, dans l'État de Victoria, dans la zone de la pointe Sud-Est de l'Australie, le premier ministre Daniel Andrews a déclaré un état d'urgence de niveau 4 qui sème l'émoi localement ainsi qu'à travers le monde, tant les libertés sont restreintes.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1567
En Suisse, à Davos, le Forum économique mondial a dévoilé une autre partie de son plan contre les populations du monde via des changements qu'ils pressentent en ce qui a trait à la conception de nos milieux de vie.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1555
Le FEM vise à diminuer la taille de nos maisons en nous blâmant qu'on a plus assez d'enfants pour les remplir.
Ils veulent aussi qu'on ait une climatisation pour une chambre de malades afin que l'air ne circule pas dans le reste de la maison.
Le FEM veut nous isoler les uns des autres, jusque dans l'air qu'on respire, surtout quand un membre du ménage est déclaré malade.
Il y a de quoi être inquiet de voir ce genre de "conformité-COVID-19" devenir une "nouvelle normale" qui aurait pour effet de bouleverser notre relation à notre propre domicile.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Si vous aimeriez m'encourager avec un don, c'est ici:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Par courriel, pour Interac: [email protected]
Pour Interac, posez-moi une question facile, comme "ton prénom" et la réponse "Claude" ou quelque chose qui vous inspire!
Ensemble, on éveille les gens à un angle de l'information qui contribue à ouvrir nos horizons pour mieux comprendre cette réalité dont nous sommes, en partie, les créateurs alors soyez, vous aussi, le changement que vous voulez, en ce monde!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.