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Маска полезна или вредна?...
кРАмольные наРОДНЫЕ вести
кРАмольные наРОДНЫЕ вести
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14 views • August 25, 2021
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
https://zen.yandex.ru/id/5ed4a12ed85eff2ac10d3134
https://www.brighteon.com/channels/andre1

за основу взят ГОСТ 30494-2011
Этот документ оптимальным для здоровья человека уровнем CO2 считает 800 — 1 000 ppm. Отметка на уровне 1 400 ppm – предел допустимого содержания углекислого газа в помещении. Если его больше, то качество воздуха считается низким.

Данные свидетельствует о том, что на отметке
1 000 ppm больше половины испытуемых ощущают последствия ухудшения микроклимата: учащение пульса, головную боль, усталость и, конечно, пресловутое «нечем дышать».
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maskvaccineco2doctorsmass media
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