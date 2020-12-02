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TACTICAL PREPS: HOW MANY ROUNDS DO YOU NEED ON HAND? 10,000 ROUNDS PER RIFLE PER SHOOTER; 5,000 ROUNDS PER PISTOL PER SHOOTER.. [ HOW MANY ROUNDS FOR SHTF TheHossUSMC]
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http://www.protectingthesecondamendment.com/second-amendment-videos/thehossusmc
KEEP YOUR MAGAZINES LOADED
PRACTICE YOUR MAG CHANGES ........................... IN THE DARK UNTIL YOU CAN CHANGE IN LESS THEN HALF A SECOND
AS A OAKLAND POLICE OFFICER ONCE SAID " A FULL GUN - IS A HAPPY GUN "
THE JAPANESE KNEW THAT THE UNITED STATES HAS A GUN BEHIND EVERY BLADE OF GRASS
THE CHINESE AND RUSSIANS HOWEVER BELIEVE THEY CAN BRIBE OUT POLITICIANS; LIKE THE TRAITOR JOE BIDEN; LIKE THE SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT ACCEPTED $ 2 BILLION TO BE SILENCED OVER THE MURDER OF SEAL TEAM 6 BY THE KENYAN OBAMA AND JOE BIDEN.
PATRIOTS ARE GOING TO FIND THESE TRAITORS IN THE SENATE AND HOUSE THAT DID NOT DO THEIR JOBS INVESTIGATING BENGHAZI AND THEY WILL BE HANGED FOR TREASON.
CONGRESS MEMBERS, GOVERNORS AND SENATORS ARE GOING TO BE HANGING FROM TREES LIKE CHRISTMAS ORNAMENTS - THE ONES THAT BETRAYED THE UNITED STATES.
ARM UP PATRIOTS
IF THE DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE CHECKS AND BALANCES OF THE U.S. CONSTITUTION DO NOT ARREST THE TRAITORS; AND THERE ARE 1,000 s OF THEM IN THIS VOTER FRAUD RACKETEERING - THEN PATRIOTS WILL COME INTO WASHINGTON D.C. AND WILL ABOLISH THIS GOVERNMENT.
TRUMP AND PENCE WILL STAY OF COURSE - BUT THE TRAITORS IN THE PENTAGON, DOJ, FBI, ATF, DHS ( AND CISA WILL COMPLETELY ELIMINATED ALONG WITH THE FBI AND ATF )
STATES WILL REMOVE THE FEDERAL GOVERNMENT DEPARTMENTS AND AGENCIES FROM THEIR TERRITORY BY FORCE
AND THERE WILL NEVER BE ANOTHER ELECTRONIC VOTING MACHINE EVER IN ANY STATE. BECAUSE WHATEVER LEGISLATOR, GOVERNOR AND SECRETARY OF STATE THAT TRY WILL BE DANGLING FROM TREES AROUND THE STATE CAPITOL BUILDINGS. PATRIOTS WILL TAKE CARE OF BUSINESS.
BIDEN AND HARRIS ARE GOING TO FACE TREASON COURT MARTIAL TRIALS ALONG WITH HILLARY, BILL, COMEY, CLAPPER, BRENNAN, AND A HOST OF OTHER TRAITORS.
KEEP YOUR MAGAZINES LOADED
PRACTICE YOUR MAG CHANGES ........................... IN THE DARK UNTIL YOU CAN CHANGE IN LESS THEN HALF A SECOND
AS A OAKLAND POLICE OFFICER ONCE SAID " A FULL GUN - IS A HAPPY GUN "
THE JAPANESE KNEW THAT THE UNITED STATES HAS A GUN BEHIND EVERY BLADE OF GRASS
THE CHINESE AND RUSSIANS HOWEVER BELIEVE THEY CAN BRIBE OUT POLITICIANS; LIKE THE TRAITOR JOE BIDEN; LIKE THE SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT ACCEPTED $ 2 BILLION TO BE SILENCED OVER THE MURDER OF SEAL TEAM 6 BY THE KENYAN OBAMA AND JOE BIDEN.
PATRIOTS ARE GOING TO FIND THESE TRAITORS IN THE SENATE AND HOUSE THAT DID NOT DO THEIR JOBS INVESTIGATING BENGHAZI AND THEY WILL BE HANGED FOR TREASON.
CONGRESS MEMBERS, GOVERNORS AND SENATORS ARE GOING TO BE HANGING FROM TREES LIKE CHRISTMAS ORNAMENTS - THE ONES THAT BETRAYED THE UNITED STATES.
ARM UP PATRIOTS
IF THE DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE CHECKS AND BALANCES OF THE U.S. CONSTITUTION DO NOT ARREST THE TRAITORS; AND THERE ARE 1,000 s OF THEM IN THIS VOTER FRAUD RACKETEERING - THEN PATRIOTS WILL COME INTO WASHINGTON D.C. AND WILL ABOLISH THIS GOVERNMENT.
TRUMP AND PENCE WILL STAY OF COURSE - BUT THE TRAITORS IN THE PENTAGON, DOJ, FBI, ATF, DHS ( AND CISA WILL COMPLETELY ELIMINATED ALONG WITH THE FBI AND ATF )
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AND THERE WILL NEVER BE ANOTHER ELECTRONIC VOTING MACHINE EVER IN ANY STATE. BECAUSE WHATEVER LEGISLATOR, GOVERNOR AND SECRETARY OF STATE THAT TRY WILL BE DANGLING FROM TREES AROUND THE STATE CAPITOL BUILDINGS. PATRIOTS WILL TAKE CARE OF BUSINESS.
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