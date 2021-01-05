Υποδιοικητής νοσοκομείου της Αθήνας εμβολιάστηκε με εμβόλιο mRNA και μπήκε στην εντατική...! 💥 Δείτε τι λέει η γυναίκα του... 💥

Ολόκληρη η συγκλονιστική δήλωση της συζύγου...! 💥

«Τις προηγούμενες ημέρες ο άνθρωπος ήταν υγιέστατος. Γενικά είναι 54 ετών, είναι σε καλή φυσική κατάσταση, δεν καπνίζει, δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα όπως λένε μερικοί. Μόνο μία επέμβαση είχε κάνει το ’14, πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας. Αυτό δεν είναι κάτι. Έτσι κι αλλιώς, έχει μια χαρά καρδιακή λειτουργία. Ο άνθρωπος είναι καθ΄ όλα υγιής. Ούτε είναι υπέρβαρος».



«Τη Δευτέρα έκανε το εμβόλιο και άρχισε να νιώθει κάποια ατονία τη Δευτέρα, την Τρίτη όμως είχε δέκατα και δύσπνοια και ξημερώματα Τρίτης προς Τετάρτη να τον δουν οι γιατροί γιατί ανησύχησε. Το τεστ βγήκε αρνητικό»



«Την πρώτη μέρα μας είπαν ότι πάει να του κάνει ακροαστικά ως παρενέργεια το εμβόλιο. Ήταν με ορό με αντιβίωση ενδοφλέβια για τα πνευμόνια, με αντιπυρετικό γιατί ανέβασε πυρετό. Την Πέμπτη ήταν απύρετος, όμως την Πέμπτη το απόγευμα, την παραμονή της πρωτοχρονιάς του έκαναν ακτινογραφία η οποία έδειξε ότι προχωράει πνευμονία. Όλες οι άλλες εξετάσεις ήταν εξαιρετικές δεν είχε τίποτε άλλο. Μας είπαν οι γιατροί ότι δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, θα πρέπει να δια σωληνωθείτε για να σώσουμε τα πνευμόνια σας και να μη σας χάσουμε. Το δεχθήκαμε για να σωθεί.



«Το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο κρατικό Νίκαιας, στη ΜΕΘ, το απογευματάκι παραλίγο να φύγει από τη ζωή από επιπλοκές του αναπνευστικού. Δεν μας λένε και πάρα πολλά οι γιατροί της ΜΕΘ, σημασία έχει ότι δεν έφυγε.».



«Τα τεστ βγαίνουν αρνητικά, ο κ.Τσιόδρας έλεγε θα είναι κάποια λανθάνουσα γρίπη και θα την ενεργοποίησε το εμβόλιο, όμως απορρίφθηκε και αυτή η εκδοχή. Δεν ανιχνεύσαν κάποιον ιό ή μικρόβιο»



«Μια λοιμωξιολόγος μας είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι ο 5ος άνθρωπος σε όλη την Ευρώπη που εμφάνισε από το εμβόλιο ως παρενέργεια ένα σύνδρομο ανοσολογικής αντίδρασης και φοβούνται… διότι η Pfizer αναγράφει στην ιστοσελίδα της ότι για να καταγραφεί επίσημα μία παρενέργεια, πρέπει να εμφανιστεί τουλάχιστον σε 5 άτομα. Πολύ φοβάμαι χωρίς να είμαι συνωμοσιολογάς ούτε ο άντρας μου είναι, ο άντρα μου δέχθηκε, ότι προσπαθούν να αποκρύψουν ότι είναι παρενέργεια, γιατί είναι παρενέργεια του εμβολίου».



«Προσπαθούν να πουν ότι είναι δευτερογενώς παρενέργεια του εμβολίου το οποίο όμως δεν φαίνεται πουθενά. Πολλοί γιατροί που βλέπουν τα δεδομένα μας λένε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να είναι αυτό, ότι δηλαδή ενεργοποίησε αυτή την ανοσολογική, το σύνδρομο που είναι σπάνιο».