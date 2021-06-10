Κινούμενα σχέδια: Αντίκτυπος των εμβολιασμών COVID στη θνησιμότητα

Ένα κινούμενο σχέδιο της θνησιμότητας COVID σε όλο τον κόσμο για να εξετάσει τον αντίκτυπο του εμβολιασμού, δοκιμάζοντας την υπόθεση «ότι είναι έως και 97% αποτελεσματικά στη μείωση της θνησιμότητας». Πίστωση @britishbennyboy στο Twitter για την κινούμενη εικόνα.



Τα κρούσματα COVID έχουν αυξηθεί απότομα σε σχεδόν κάθε χώρα που έχει ξεκινήσει εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού. Η Καμπότζη ξεκίνησε την εκστρατεία εμβολιασμού στις αρχές Φεβρουαρίου αφού συγκέντρωσε μηδέν θανάτους. Αφού ξεκίνησε το πρόγραμμα εμβολιασμού, οι θάνατοι άρχισαν να συσσωρεύονται. Θα μπορούσε να είναι ότι κάτι στο ίδιο το εμβόλιο σκοτώνει ανθρώπους. Οι ερευνητές του Salk επιβεβαίωσαν ότι η κύρια ζημιά από το COVID προκαλείται από την ακίδα πρωτεΐνη και όχι από τον ιό. Αν αυτό συμβαίνει, τότε γιατί εγχέουμε σε άτομα εμβόλια που διδάσκουν τα κύτταρα τους να κάνουν ακίδες πρωτεΐνης. 118 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν πλέον εγχυθεί πρωτεΐνη spike που δημιουργεί θρόμβους. κανείς δεν ξέρει για πόσο καιρό αυτές οι δυνητικά θανατηφόρες πρωτεΐνες παραμένουν παγιδευμένες στην επένδυση των αιμοφόρων αγγείων ή τι ζημιά θα μπορούσαν τελικά να κάνουν. Τώρα που οι περιπτώσεις έχουν μειωθεί απότομα στις ΗΠΑ, γιατί να μην διευκολυνθούν οι εμβολιασμοί έως ότου υπάρξει καλύτερη κατανόηση των μακροπρόθεσμων κινδύνων;