Награждение защитников Новороссии (13.10.15)

Награждение особо отличившихся бойцов Вооруженных Сил Новороссии.



Экипаж Курта уничтожил бтр, 2 бмп, бмд, нону, минометку 120 трехорудийную. Повредил: 2танка, бмп, акацию. Награда наконец то нашла тебя.



Позывной Фил.

В ночь с 15 на 16 августа на передовых позициях под Марьинкой его подразделение отражало атаку превосходящих сил противника, который вел жестокий плотный минометный и танковый огонь. После очередного минометного налета дежурный собщил, что воздух стал плотным как туман, и чувствуется резкий запах. Фил, как санинструктор подразделения, немедленно выдвинулся с группой усиления в место разрыва предполагаемых химических боеприпасов противника с целью начать противохимическую защиту подразделения. В это время противник усилил минометный и танковый огонь, его пехота пошла на штурм. Отражая атаку многократно превосходящих сил противника, Фил лично вел огонь из крупнокалиберного пулемета "Утес", не давая противнику продвинуться ни на метр в сторону наших позиций. Видя такое ожесточенное сопротивление, укрофашисты сосредоточили огонь минометной батареи на позиции, где располагался "Утес", однако Фил не покинул позиции и продолжал вести огонь по противнику. Отражая эту атаку, Фил был дважды ранен осколками мин в голову и получил пулевое ранение ноги, после чего потерял сознание от потери крови.

Противник был отбит со значительными потерями, не продвинувшись ни на метр в сторону наших позиций.



Медалью "За оборону Славянска" был награжден Жизневский Максим.

С 19.04.2014 года возглавил сопротивление в г. Артемовск и фактически исполнял должность командира ополчения г. Артемовска. Создал штаб народного ополчения Донбасса в г. Артемовск. Выполнял набор добровольцев и доставку их в г. Славянск несмотря на частичное блокирование Славянска Украинскими вооруженными силами. Осуществлял сопровождение продовольствия и медикаментов для ополчения и мирных жителей, вывозил беженцев и раненных. Выполнял особые поручения И.И. Стрелкова.



Так же медалью "За боевые заслуги" были награждены добровольцы из Бразилии.