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Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший "Когда Трамп продался Биг Фарме"
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73 views • February 19, 2021
Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (Robert F. Kennedy Jr.; родился 17 января 1954) - американский радиоведущий, экологический активист, писатель и адвокат , специализирующийся в области экологического права. Сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди, сенатора Соединенных Штатов от штата Нью-Йорк и 64-го Генерального прокурора США. Племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и сенатора от штата Массачусетс Эдварда Мура Кеннеди.
Кеннеди является решительным противником использования в вакцинах консервантов на основе ртутесодержащего тиомерсала. В июне 2005 года Кеннеди опубликовал свою статью для Rolling Stone и Salon.com под названием «Смертельный иммунитет», где приписал правительству заговор для сокрытия связи между консервантом тиомерсалом в вакцинах и детским аутизмом. Статья содержала ряд фактических ошибок, что вынудило Salon.com пять раз вносить поправки и в конечном счете 16 января 2011 года полностью убрать статью. Отзыв статьи был мотивирован накапливанием доказательств ошибок и научного мошенничества, лежащих в основе претензий на связь вакцин с аутизмом. Rolling Stone ещё до этого, примерно в 2010 году случайно нарушил ссылку на статью Кеннеди во время редизайна веб-сайта, однако статью не снял. Сам автор тоже сохранил статью на своём сайте - https://web.archive.org/web/20160406084749/http://www.robertfkennedyjr.com/articles/deadly_immunity.2005.html
В 2014 году Кеннеди выпустил книгу под названием «Тиомерсал: Пусть говорит наука», где продолжил отстаивать свои прежние взгляды на консервант. В апреле 2015 года Кеннеди содействовал выходу фильма Trace Amounts, связывающий аутизм с вакцинацией. Кеннеди обсудили вопросы 24 апреля в ток-шоу Real Time with Bill Maher. При скрининге в Сакраменто, штат Калифорния, Кеннеди охарактеризовал предполагаемые случаи, когда вакцинация вызывала аутизм, как холокост.
25 января 2017 года Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший был назначен президентом США Дональдом Трампом на должность председателя Целевой группы по безопасности вакцин.
15 февраля 2017 года Кеннеди совместно с актером Робертом Де Ниро провел пресс-конференцию и предложил денежную премию в 100 тысяч долларов тому, кто сможет предоставить доказательства, что вакцины с консервантами на основе ртути в ныне используемых дозах безопасны.
Президента США Дональд Трамп при запуске первой вакцинации от Covid-19 на территории Америки в декабре 2020 года уверял что вакцины полностью безопасны и эффективны (с упоминанием что об этом ранее заявляли производители препарата) и отметил что в результате проведенных испытаний данные вакцины смогли преодолеть “золотой стандарт безопасности”, а Америка стала первой страной, которая создала безопасный препарат для вакцинации. Президент заявил что прививка от коронавируса будет бесплатной для американцев и резюмировал что коронавирусная пандемия началась в Китае, но закончится в Америке.
11 декабря 2020 года Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов были одобрены два препарата, созданные американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.
Кеннеди является решительным противником использования в вакцинах консервантов на основе ртутесодержащего тиомерсала. В июне 2005 года Кеннеди опубликовал свою статью для Rolling Stone и Salon.com под названием «Смертельный иммунитет», где приписал правительству заговор для сокрытия связи между консервантом тиомерсалом в вакцинах и детским аутизмом. Статья содержала ряд фактических ошибок, что вынудило Salon.com пять раз вносить поправки и в конечном счете 16 января 2011 года полностью убрать статью. Отзыв статьи был мотивирован накапливанием доказательств ошибок и научного мошенничества, лежащих в основе претензий на связь вакцин с аутизмом. Rolling Stone ещё до этого, примерно в 2010 году случайно нарушил ссылку на статью Кеннеди во время редизайна веб-сайта, однако статью не снял. Сам автор тоже сохранил статью на своём сайте - https://web.archive.org/web/20160406084749/http://www.robertfkennedyjr.com/articles/deadly_immunity.2005.html
В 2014 году Кеннеди выпустил книгу под названием «Тиомерсал: Пусть говорит наука», где продолжил отстаивать свои прежние взгляды на консервант. В апреле 2015 года Кеннеди содействовал выходу фильма Trace Amounts, связывающий аутизм с вакцинацией. Кеннеди обсудили вопросы 24 апреля в ток-шоу Real Time with Bill Maher. При скрининге в Сакраменто, штат Калифорния, Кеннеди охарактеризовал предполагаемые случаи, когда вакцинация вызывала аутизм, как холокост.
25 января 2017 года Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший был назначен президентом США Дональдом Трампом на должность председателя Целевой группы по безопасности вакцин.
15 февраля 2017 года Кеннеди совместно с актером Робертом Де Ниро провел пресс-конференцию и предложил денежную премию в 100 тысяч долларов тому, кто сможет предоставить доказательства, что вакцины с консервантами на основе ртути в ныне используемых дозах безопасны.
Президента США Дональд Трамп при запуске первой вакцинации от Covid-19 на территории Америки в декабре 2020 года уверял что вакцины полностью безопасны и эффективны (с упоминанием что об этом ранее заявляли производители препарата) и отметил что в результате проведенных испытаний данные вакцины смогли преодолеть “золотой стандарт безопасности”, а Америка стала первой страной, которая создала безопасный препарат для вакцинации. Президент заявил что прививка от коронавируса будет бесплатной для американцев и резюмировал что коронавирусная пандемия началась в Китае, но закончится в Америке.
11 декабря 2020 года Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов были одобрены два препарата, созданные американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.
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