CDL143 - Le prix de la (vraie) liberté - Jean-Jacques Crèvecœur

1er août 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL143:0

Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f





C'est une vidéo surprise que je vous prépare, en plein cœur de mes vacances estivales. Enregistrée le 29 juillet, elle souligne avant tout le troisième anniversaire des conversations du lundi, commencées le lundi 29 juillet 2019 autour du thème du conditionnement et du déconditionnement.





À l'occasion de ce troisième anniversaire, j'aborde avec vous le thème du prix de la vraie liberté, dans un contexte où les autorités s'en prennent à nos ressources matérielles pour nous forcer à accepter des injections qui peuvent avoir des conséquences non seulement mortelles, mais aussi spirituelles…





Une occasion pour moi de vous reposer ces questions que je vous avais déjà posées en mai 2021 : « À quoi êtes-vous prêts à renoncer pour vivre pleinement votre vie ? »





QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :

— réécoutez la toute première CDL, datée du 29 juillet 2019 (elle ne dure que 10 minutes). Vous serez certainement frappés du caractère prophétique de cette vidéo, six mois avant le début de l'horreur totalitaire. Pour l'écouter, cliquez sur ce lien :

https://fulllifechannel.com/video/28/cdl01---les-humains-et-les-poissons-rouges---conversation-du-lundi-01





— pour examiner les résultats de l'enquête biostatistique sur le caractère délétère des injections en fonction du lot, cliquez sur :

https://howbadismybatch.com/





— pour écouter mon entrevue avec Gilles Bellerose, cliquez sur :

https://odysee.com/@gamesnroses:1/JEANJACQUESCREVECOEUR:f





— pour me retrouver sur Théovox (les 11 et 18 août 2022), cliquez sur :

https://theovox.tv/accueil-studio/





— pour lire les paroles de la chanson de Jean-Jacques Goldman « les choses », téléchargez le PDF joint à cette page.





QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :

— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur

https://solidarita.net

. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]

— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur

https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur





— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) :

https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee





Vidéo sur les effets toxiques par lots qui met en évidence le meutre avec préméditation :

Nouvelles Découvertes sur les injections - Reiner Fuellmich, Dr Wodarg & Dr White

https://www.brighteon.com/8bc7ced3-b2fa-4b6c-9df2-5db36889f217