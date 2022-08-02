BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

CDL143 - Le prix de la (vraie) liberté - Jean-Jacques Crèvecœur
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
2 views • August 02, 2022

1er août 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL143:0

Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f


C'est une vidéo surprise que je vous prépare, en plein cœur de mes vacances estivales. Enregistrée le 29 juillet, elle souligne avant tout le troisième anniversaire des conversations du lundi, commencées le lundi 29 juillet 2019 autour du thème du conditionnement et du déconditionnement.


À l'occasion de ce troisième anniversaire, j'aborde avec vous le thème du prix de la vraie liberté, dans un contexte où les autorités s'en prennent à nos ressources matérielles pour nous forcer à accepter des injections qui peuvent avoir des conséquences non seulement mortelles, mais aussi spirituelles…


Une occasion pour moi de vous reposer ces questions que je vous avais déjà posées en mai 2021 : « À quoi êtes-vous prêts à renoncer pour vivre pleinement votre vie ? »


QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :

— réécoutez la toute première CDL, datée du 29 juillet 2019 (elle ne dure que 10 minutes). Vous serez certainement frappés du caractère prophétique de cette vidéo, six mois avant le début de l'horreur totalitaire. Pour l'écouter, cliquez sur ce lien :

https://fulllifechannel.com/video/28/cdl01---les-humains-et-les-poissons-rouges---conversation-du-lundi-01


— pour examiner les résultats de l'enquête biostatistique sur le caractère délétère des injections en fonction du lot, cliquez sur :

https://howbadismybatch.com/


— pour écouter mon entrevue avec Gilles Bellerose, cliquez sur :

https://odysee.com/@gamesnroses:1/JEANJACQUESCREVECOEUR:f


— pour me retrouver sur Théovox (les 11 et 18 août 2022), cliquez sur :

https://theovox.tv/accueil-studio/


— pour lire les paroles de la chanson de Jean-Jacques Goldman « les choses », téléchargez le PDF joint à cette page.


QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :

— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur

https://solidarita.net

. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]

— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur

https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur


— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) :

https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee


Vidéo sur les effets toxiques par lots qui met en évidence le meutre avec préméditation :

Nouvelles Découvertes sur les injections - Reiner Fuellmich, Dr Wodarg & Dr White

https://www.brighteon.com/8bc7ced3-b2fa-4b6c-9df2-5db36889f217

Keywords
libertejean-jacques crevecoeurtotalitarismeconversation du lundiconnexion avec l-ame
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Douglas Harrington
European efforts to &#8220;bury&#8221; Trump&#8217;s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

European efforts to “bury” Trump’s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

Willow Tohi
Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Edison Reed
Russia Remains India&#8217;s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Russia Remains India’s Top Oil Supplier in August as Imports Decline

Garrison Vance
Chinese Rare-Earth Suppliers Halt U.S. Shipments, Sources Say

Chinese Rare-Earth Suppliers Halt U.S. Shipments, Sources Say

Sterling Ashworth
Drone Strike on Kyiv Security Service HQ Spurs Competing Blame

Drone Strike on Kyiv Security Service HQ Spurs Competing Blame

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy