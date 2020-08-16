Australie : dictature sanitaire en cours

Ce 12 août, à Melbourne, une jeune fille est violemment arrêtée par un policier zélé parce qu'elle refuse de porter un masque sanitaire.

Nous sommes pris en otages par une secte sataniste qui détient toutes les clés du pouvoir. Avec elle, la vaccination obligatoire se rapproche à grands pas. De même l'incarcération en camps "sanitaires"