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176 - Was ist ein Virion ???
Savannah Nobel
Savannah Nobel
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59399 views • June 01, 2021

Dr. Lanka
https://www.youtube.com/watch?v=989rfE1vZN4

Virus does not exist

https://www.bitchute.com/video/JQmAyExQ2zEr/

___________________________________



Falls jemand mein Statement zu dem  Märchenerzähler  im Astronauten-Anzug 

nicht mitbekommen hat:

2019 glaub ich war's, als ein Pantomime mit Astronauten-Helm 18+ Stunden lang

in youtube Geschichten vorgetragen hat.

Kurzes Resümée:

1. Wozu die Verkleidung?

- Um anonym zu bleiben, wäre ein Audio doch sicherer.

2. Wieso muß einer sich vermummen,
wenn er denselben Text schon vorher in seinem Buch mit ISBN-Nummer veröffentlicht hat,
über die ihn jede Geheimdienstorganisation innerhalb von Minutenausfindig machen kann?

3. Und überhaupt … Wer kann 18 Stunden lang mit übergeschlagenen Beinen sitzen???
Auch mit Pausen geht das nicht!
Das schafft nicht mal eine Schwuchtel!

- Sehen wir hier etwa zwei bis drei kurze Videosequenzen in einer Dauerschleife???

Diese Vermutung wird durch das Wasserglas
und die immer gleichen und oft asynchronen Handbewegungen
des Pantomimen bekräftigt.

4. Also wenn die Form schon so betrügerisch ist,
was sagt das über die Glaubwürdigkeit des Inhalts?

Sollen wir dem Text trotzdem glauben, auch wenn Aufmachung,
Darbietung und Technik ein Fake sind?

Kannst Du Jemandem vertrauen und glauben,
wenn er Dich schon bei der Darstellung betrügt?

5. Die Geschichte wird mit derselben Strategie verkauft wie bei allen falschen Gurus:
man bringt 5% Wahrheit und wickelt 95% Falsches drumherum.


6. Jeder, der das Etikett „Künstliche Intelligenz“ übernimmt,
erkennt einen Computer als intelligent an und arbeitet FÜR das System,
das 5G-Kontrollsystem.

„Künstliche Intelligenz“ gibt es nicht!


Der Astronaut Laurent ist ein Betrüger.

- Ende der Durchsage -























.

Keywords
aloisirlmaierseher
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