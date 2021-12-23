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Kvällens galenskap 211223
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11 views • December 23, 2021
1. Vi ser nu dagligen problemet med att låta landet styras av blåsta politiker, ett uttryck jag lånar från Bulletin. Dessa politiker har sett till att höja elpriserna till chocknivåer därför att de vill göra energisystemet klimatvänligt, men istället gör man Europa beroende av fossileldad rysk gas som Putin kan använda som geopolitiskt maktverktyg.
https://samtiden.nu/2021/12/problemet-med-blasta-politiker/
2. Igår medverkade Anders Ygeman (S) i SVT Aktuellt. Frågan rörde nya regler för arbetskraftsinvandringen. Under intervjun påstod Ygeman felaktigt att Sverige tagit mot ”tiotusentals” från Syrien och Afghanistan. Verkligheten är dock en helt annan.
https://samnytt.se/svt-later-anders-ygeman-ljuga-om-volymen-pa-invandringen/
3. Premiärministern, Naftali Bennett, har påbörjat planen att injicera Israels medborgare med en fjärde dos covidvaccin, rapporterar BBC. Detta kommer efter att landets så kallade ”pandemiexperter” rekommenderat att all vårdpersonal samt personer över 60 år tar en fjärde dos.
https://www.vaken.se/nu-ska-israelerna-injiceras-med-fjarde-spruta/
4. Vita husets hotfulla meddelande till ovaccinerade: Svår sjukdom och död väntar. För de ovaccinerade väntar en vinter med svår sjukdom och död – för er själva, era familjer, och sjukhusen som ni snart kommer att fylla”. När skall poletten trilla ner att det är dom vaccinerade som blir sjuka
https://www.nyatider.nu/vita-husets-hotfulla-meddelande-till-ovaccinerade-svar-sjukdom-och-dod-vantar/
5. SVERIGE Rekordhöga elpriser slår hårt mot svenskarnas plånböcker och vållar oro. Under de senaste månaderna har stödet för kärnkraft ökat markant, i synnerhet i Sydsverige, enligt en mätning av Infostat/Expressen.
https://nyheteridag.se/matning-allt-fler-positiva-till-karnkraft/
6. WHO:s högsta chef gjorde oavsiktligt en felsägning under en presskonferens i Genève den 21:a december 2021. Av misstag sa Tedros Ghebreyesus att det är bättre att vaccinera utsatta grupper istället för att ge vaccin-boosters för att döda barn.
https://newsvoice.se/2021/12/who-chef-sager-att-covid-booster-anvands-for-att-doda-barn-felsagning/
7. Detta är andra delen I programmet med Lars Bern om finansintressena bakom Covid-19. Lars Bern ger sin bild av varför det har blivit så viktigt att alla måste vaccinera sig i ett samtal med Mikael Willgert
https://swebbtv.se/w/jw2AFLsEFnZsAQ59o6Yari
8. I Österrike anställs nu särskilda angivare som får i uppdrag att söka upp och bötfälla personer som inte vill vaccinera sig mot covid-19. "Människojägarna" får i uppdrag att se till att de ovaccinerade betalar sina dryga böter och vidta andra tvångsåtgärder mot de bångstyriga.
https://www.friatider.se/manniskojagare-ska-spara-upp-ovaccinerade
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://samtiden.nu/2021/12/problemet-med-blasta-politiker/
2. Igår medverkade Anders Ygeman (S) i SVT Aktuellt. Frågan rörde nya regler för arbetskraftsinvandringen. Under intervjun påstod Ygeman felaktigt att Sverige tagit mot ”tiotusentals” från Syrien och Afghanistan. Verkligheten är dock en helt annan.
https://samnytt.se/svt-later-anders-ygeman-ljuga-om-volymen-pa-invandringen/
3. Premiärministern, Naftali Bennett, har påbörjat planen att injicera Israels medborgare med en fjärde dos covidvaccin, rapporterar BBC. Detta kommer efter att landets så kallade ”pandemiexperter” rekommenderat att all vårdpersonal samt personer över 60 år tar en fjärde dos.
https://www.vaken.se/nu-ska-israelerna-injiceras-med-fjarde-spruta/
4. Vita husets hotfulla meddelande till ovaccinerade: Svår sjukdom och död väntar. För de ovaccinerade väntar en vinter med svår sjukdom och död – för er själva, era familjer, och sjukhusen som ni snart kommer att fylla”. När skall poletten trilla ner att det är dom vaccinerade som blir sjuka
https://www.nyatider.nu/vita-husets-hotfulla-meddelande-till-ovaccinerade-svar-sjukdom-och-dod-vantar/
5. SVERIGE Rekordhöga elpriser slår hårt mot svenskarnas plånböcker och vållar oro. Under de senaste månaderna har stödet för kärnkraft ökat markant, i synnerhet i Sydsverige, enligt en mätning av Infostat/Expressen.
https://nyheteridag.se/matning-allt-fler-positiva-till-karnkraft/
6. WHO:s högsta chef gjorde oavsiktligt en felsägning under en presskonferens i Genève den 21:a december 2021. Av misstag sa Tedros Ghebreyesus att det är bättre att vaccinera utsatta grupper istället för att ge vaccin-boosters för att döda barn.
https://newsvoice.se/2021/12/who-chef-sager-att-covid-booster-anvands-for-att-doda-barn-felsagning/
7. Detta är andra delen I programmet med Lars Bern om finansintressena bakom Covid-19. Lars Bern ger sin bild av varför det har blivit så viktigt att alla måste vaccinera sig i ett samtal med Mikael Willgert
https://swebbtv.se/w/jw2AFLsEFnZsAQ59o6Yari
8. I Österrike anställs nu särskilda angivare som får i uppdrag att söka upp och bötfälla personer som inte vill vaccinera sig mot covid-19. "Människojägarna" får i uppdrag att se till att de ovaccinerade betalar sina dryga böter och vidta andra tvångsåtgärder mot de bångstyriga.
https://www.friatider.se/manniskojagare-ska-spara-upp-ovaccinerade
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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