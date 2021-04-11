BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

CDL besiegt "CoVID-19"
aWAKer
aWAKer
59 followers
Follow
2
Share
Report
88 views • April 11, 2021
AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Dem Geschreie und Geheule der MSM zum Trotz beweist Andreas Ludwig Kalcker wieder einmal das, was uns alternativ Informierten bereits klar war:
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥
Günstiges CDL macht den Wunsch nach ultrateurem Corona-Impfstoff mehr als überflüssig. Ein Schelm, der bei der Impfplanung an Agenda 2030 o.ä.Verschwörungstheorien denkt...
Kill Bill hat geäußerrt, dass seine Stiftung neben etlichen anderen Finanzierungen zur Durchsetzung seiner Plandemie-Agenda den Bau von mehreren Fabriken für die Entwicklungen von sieben verschiedenen Coronavirus-Impfstoffen finanziere.
Andi, pass auf Dich auf!!!
https://www.hilarispublisher.com/abstract/determination-of-the-effectiveness-of-chlorine-dioxide-in-the-treatment-of-covid-19-67319.html

• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Keywords
nwocoronanewschlordioxyd
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study: Physical Decline May Appear Up to 10 Years Before Cardiovascular Events

Study: Physical Decline May Appear Up to 10 Years Before Cardiovascular Events

Chase Codewell
Passionflower May Calm Racing Thoughts, Support Sleep, Relieve Anxiety, Report Says

Passionflower May Calm Racing Thoughts, Support Sleep, Relieve Anxiety, Report Says

Coco Somers
Thyroid diet myths busted: Broccoli is fine, but your fancy sea salt isn’t

Thyroid diet myths busted: Broccoli is fine, but your fancy sea salt isn’t

Cassie B.
Study Finds Many Adults With High Blood Pressure Unaware

Study Finds Many Adults With High Blood Pressure Unaware

Morgan S. Verity
Three-Minute Sprint Workout May Boost Longevity, Study Finds

Three-Minute Sprint Workout May Boost Longevity, Study Finds

Petra Stone
Argentinian official who oversaw Pfizer COVID trial now charged in fentanyl death cover-up

Argentinian official who oversaw Pfizer COVID trial now charged in fentanyl death cover-up

Willow Tohi
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy