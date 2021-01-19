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Шляпа Навального
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106 views • January 19, 2021
Источник - https://youtu.be/NTNyX99aCbM
Канал на YouTube - Клава Белова - https://www.youtube.com/channel/UCri826csiIrFw8DjBiDqcmQ
Один из комментариев под этим видео с YouTube:
"Настя, вы абсолютно правы!!! Для тех кто не знал, Овальный учился в США в Йельском университете. Окончил там курсы по программе "мировых лидеров". Такая вот "оппозиция" в кавычках. Жаль молодежь верит безоговорочно... Кстати, примерно в тоже время, там же училась наибулина - бессменная глава ЦБ России аж с 2007 года! Может даже за одной партой сидели))) Но по телевизору вам это конечно не расскажут".
Канал на YouTube - Клава Белова - https://www.youtube.com/channel/UCri826csiIrFw8DjBiDqcmQ
Один из комментариев под этим видео с YouTube:
"Настя, вы абсолютно правы!!! Для тех кто не знал, Овальный учился в США в Йельском университете. Окончил там курсы по программе "мировых лидеров". Такая вот "оппозиция" в кавычках. Жаль молодежь верит безоговорочно... Кстати, примерно в тоже время, там же училась наибулина - бессменная глава ЦБ России аж с 2007 года! Может даже за одной партой сидели))) Но по телевизору вам это конечно не расскажут".
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